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MSB'den Şam'a kritik ziyaret! Masada askeri işbirliği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.05.2025 18:50 Güncelleme: 20.05.2025 19:01
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MSB’den Şam’a kritik ziyaret! Masada askeri işbirliği

MSB tarafından yapılan açıklamada Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askeri heyetin Suriye’nin başkenti Şam’a ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede askeri işbirliği ve koordinasyon ele alındığı öğrenildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askeri heyetin Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

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Görüşmede askeri işbirliği ve koordinasyon ele alındığı öğrenildi.

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MSB’den Şam’a kritik ziyaret! Masada askeri işbirliği MSB’den Şam’a kritik ziyaret! Masada askeri işbirliği MSB’den Şam’a kritik ziyaret! Masada askeri işbirliği
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