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Bakan Yerlikaya'dan kadına şiddete net mesaj: Affetmeyiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.05.2025 20:37
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Bakan Yerlikaya’dan kadına şiddete net mesaj: Affetmeyiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı sonrası önemli mesaj verdi. Yerlikaya kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak 'Sadece o kadına değil, devletimize, milletimize, insanlığa ve medeniyet değerlerimize yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyoruz' dedi.

Bakan Yerlikaya, "Kadına yönelik şiddeti sadece o kadına değil, devletimize, milletimize, insanlığa ve medeniyet değerlerimize yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyoruz" açıklamasını yaptı.

"KADINA ŞİDDET KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve bakan yardımcıları ile Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, ilgili birim amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddeti sadece o kadına değil, devletimize, milletimize, insanlığa ve medeniyet değerlerimize yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyoruz. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla göz yummayız. Bunu affetmeyiz. Bunu kabullenmeyiz. Kadına şiddet kırmızı çizgimizdir."

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Bakan Yerlikaya’dan kadına şiddete net mesaj: Affetmeyiz Bakan Yerlikaya’dan kadına şiddete net mesaj: Affetmeyiz Bakan Yerlikaya’dan kadına şiddete net mesaj: Affetmeyiz
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