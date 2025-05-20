Depremzedeler evlerine kavuşuyor! Bakan Kurum'dan o ailelere ziyaret
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde konut projeleri devam ederken yapımı tamamlanan evlerin depremzede sahiplerini ziyaret etti. Bakan Kurum, Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Dikmece Mahallesi’ndeki Çakıcı ailesinin evlerine misafir oldu. Kurum, burada yaptığı konuşmada bölgede toplamda 7 bin 564 konutun tamamlandığını ve hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.
Bakan Kurum, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesi Dikmece Mahallesi'nde inşası tamamlanan Çakıcı ailesinin evlerine konuk oldu. 9 çocuk sahibi 75 yaşındaki Cuma Refik Çakıcı ve 72 yaşındaki eşi Saniye Çakıcı, deprem bölgesindeki özverili çalışmaları için Bakan Kurum'a teşekkür etti.
Bakan Kurum, "Çok zor günler geçirdik hep birlikte. Ama bir olduk devletimizin sayesinde hep birlikte o mücadeleyi verdik ve gerçekten sizlerin sayesinde bu hale geldik. İnşallah tüm kardeşlerimiz, tüm vatandaşlarımız sizin gibi evlerine kavuşana kadar çalışacağız, çabalayacağız. İstiyoruz ki herkesin yüzü sizin gibi gülsün" dedi.
7 BİN 564 KONUTUN YAPIMI TAMAMLANDI
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de TOKİ, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesinin kurulu olduğu Antakya'nın Dikmece Mahallesi'nde afet konutlarının inşasına 8 bin 300 kişilik ekiple devam ediyor. 495,2 hektarlık alanda şu ana kadar 14 bin 489 konutun inşası başlatıldı. Bugüne kadar 7 bin 564 konutun yapımı tamamlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik illüzyon testi: Aslan mı kedi mi? İlk gördüğünüz hayvan kişiliğinizin şifresini çözüyor
- Onlar doğuştan tembel! En disiplinsiz 2 burç belli oldu
- Konut kredisi faiz oranları güncellendi! İşte 1.5 milyon TL kredinin ödeme planı
- Hastalıklara kalkan olun! Canan Karatay'ın bağışıklık sistemini güçlendiren sırrı ortaya çıktı!
- Sinek istilasına son verin: İşte evinizden sinekleri kovmanın sırrı
- 2025 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek?
- 2025 öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları: MEBBİS sorgulama ekranı
- Hava bir anda değişiyor, İstanbul'a beklenen sıcaklıklar geliyor! 7 ilde ise sağanak yağmur bekleniyor! 20 Mayıs hava durumu
- 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2025 Metro, Metrobüs, Marmaray, otobüsler parasız mı?
- Zeka testi: Sadece gerçek bir matematik dehası tek farklı sayıyı 5 saniyede bulabiliyor
- 19 Mayıs mesajları | Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en anlamlı 19 Mayıs kutlama sözleri
- 19 Mayıs eczaneler açık mı? Sağlık ocakları, hastaneler, poliklinikler çalışıyor mu?