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Depremzedeler evlerine kavuşuyor! Bakan Kurum'dan o ailelere ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 20.05.2025 19:26 Güncelleme: 20.05.2025 19:43
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Depremzedeler evlerine kavuşuyor! Bakan Kurum’dan o ailelere ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde konut projeleri devam ederken yapımı tamamlanan evlerin depremzede sahiplerini ziyaret etti. Bakan Kurum, Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Dikmece Mahallesi’ndeki Çakıcı ailesinin evlerine misafir oldu. Kurum, burada yaptığı konuşmada bölgede toplamda 7 bin 564 konutun tamamlandığını ve hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesi Dikmece Mahallesi'nde inşası tamamlanan Çakıcı ailesinin evlerine konuk oldu. 9 çocuk sahibi 75 yaşındaki Cuma Refik Çakıcı ve 72 yaşındaki eşi Saniye Çakıcı, deprem bölgesindeki özverili çalışmaları için Bakan Kurum'a teşekkür etti.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

Bakan Kurum, "Çok zor günler geçirdik hep birlikte. Ama bir olduk devletimizin sayesinde hep birlikte o mücadeleyi verdik ve gerçekten sizlerin sayesinde bu hale geldik. İnşallah tüm kardeşlerimiz, tüm vatandaşlarımız sizin gibi evlerine kavuşana kadar çalışacağız, çabalayacağız. İstiyoruz ki herkesin yüzü sizin gibi gülsün" dedi.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

7 BİN 564 KONUTUN YAPIMI TAMAMLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de TOKİ, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesinin kurulu olduğu Antakya'nın Dikmece Mahallesi'nde afet konutlarının inşasına 8 bin 300 kişilik ekiple devam ediyor. 495,2 hektarlık alanda şu ana kadar 14 bin 489 konutun inşası başlatıldı. Bugüne kadar 7 bin 564 konutun yapımı tamamlandı.

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Depremzedeler evlerine kavuşuyor! Bakan Kurum’dan o ailelere ziyaret Depremzedeler evlerine kavuşuyor! Bakan Kurum’dan o ailelere ziyaret Depremzedeler evlerine kavuşuyor! Bakan Kurum’dan o ailelere ziyaret
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