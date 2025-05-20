Eyüpsultan’da çatı yangını! Alevler 3 binayı sardı

Eyüpsultan'da yürekleri ağıza getiren olayda 7 katlı binanın çatı katınca çıkan yangın faciaya neden oluyordu. Göktürk Merkez Mahallesi Çeşmebaşı Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında başlayan yangın, kısa süre içerisinde büyüyerek 2 binaya daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Binada hasar oluşurken, yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.