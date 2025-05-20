Eyüpsultan'da çatı yangını! Alevler 3 binayı sardı
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 7 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle iki binaya daha sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı çalışmayla yangını söndürdü.
Eyüpsultan'da yürekleri ağıza getiren olayda 7 katlı binanın çatı katınca çıkan yangın faciaya neden oluyordu. Göktürk Merkez Mahallesi Çeşmebaşı Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında başlayan yangın, kısa süre içerisinde büyüyerek 2 binaya daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Binada hasar oluşurken, yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.