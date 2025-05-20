Türkiye’den Çin’e ulaşım atağı! Bakan Uraloğlu ulaşımdaki vizyonu anlatacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Xi'an şehrinde 21-25 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı'na katılacak. Bakan Uraloğlu, Çin-Avrupa Demir Yolu Ekspresi Küresel Ortaklar Eşleştirme Toplantısı'nda konuşma yapacak, Çin Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı, Xi'an Şehri Belediye Komitesi Sekreteri ve Shaanxi Eyaleti Valisi ile bir araya gelecek.

BAKAN URALOĞLU FUARA KATILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Xi'an şehrinde 21-25 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı'na katılacak. "İpek Yolu Entegrasyonu – Açık İşbirliği" temasıyla düzenlenecek fuar, yüksek kaliteli kalkınma ve Çin-Orta Asya Zirvesi sonuçlarının uygulanmasına odaklanacak.

9.İpek Yolu Uluslararası Fuarı kapsamında, Çin ile Orta Asya arasındaki e-ticaret işbirliğinin derinleştirilmesi ve Çin-Avrupa Demir Yolu Ekspresi Küresel Ortaklar Eşleştirme Toplantısı gibi önemli etkinlikler gerçekleştirilecek.