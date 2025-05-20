Türkiye'den Çin'e ulaşım atağı! Bakan Uraloğlu ulaşımdaki vizyonu anlatacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 21-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Çin'in Xi’an şehrinde düzenlenecek 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı'na katılacak. Bu yıl 'İpek Yolu Entegrasyonu – Açık İşbirliği' temasıyla yapılacak fuar, Çin-Orta Asya iş birliği ve yüksek kaliteli kalkınma hedeflerine odaklanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Xi'an şehrinde 21-25 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı'na katılacak. Bakan Uraloğlu, Çin-Avrupa Demir Yolu Ekspresi Küresel Ortaklar Eşleştirme Toplantısı'nda konuşma yapacak, Çin Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı, Xi'an Şehri Belediye Komitesi Sekreteri ve Shaanxi Eyaleti Valisi ile bir araya gelecek.
BAKAN URALOĞLU FUARA KATILACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Xi'an şehrinde 21-25 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı'na katılacak. "İpek Yolu Entegrasyonu – Açık İşbirliği" temasıyla düzenlenecek fuar, yüksek kaliteli kalkınma ve Çin-Orta Asya Zirvesi sonuçlarının uygulanmasına odaklanacak.
9.İpek Yolu Uluslararası Fuarı kapsamında, Çin ile Orta Asya arasındaki e-ticaret işbirliğinin derinleştirilmesi ve Çin-Avrupa Demir Yolu Ekspresi Küresel Ortaklar Eşleştirme Toplantısı gibi önemli etkinlikler gerçekleştirilecek.
TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK GÜCÜ FUARDA ANLATILACAK
Uraloğlu, Çin-Avrupa Demir Yolu Ekspresi Küresel Ortaklar Eşleştirme Toplantısı'nda yapacağı konuşmada Türkiye'nin küresel lojistik, ulaşım ve ticaret alanındaki stratejik rolünü vurgulayacak.
Bakan Uraloğlu'nun fuara katılımı ile Türkiye'nin Çin ve Orta Asya ile olan ekonomik ve lojistik iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlanacak ve Orta Koridor'un önemi bir kez daha ön plana çıkacak.
ÇİN ULAŞTIRMA BAKANI İLE İKİLİ TEMAS GERÇEKLEŞTİRECEK
Çin Halk Cumhuriyeti programı kapsamında üst düzey temaslarda da bulunacak olan Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile ikili bir görüşme yapacak. Ayrıca, Xi'an Şehri Belediye Komitesi Sekreteri Fang Hongwei ve Shaanxi Eyaleti Valisi Zhao Gang ile bir araya gelecek.
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