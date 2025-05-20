20 Mayıs 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri MHP lideri Devlet Bahçeli Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

MHP lideri Devlet Bahçeli Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.05.2025 13:02 Güncelleme: 20.05.2025 13:04
ABONE OL
MHP lideri Devlet Bahçeli Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ı kutladı. Bahçeli, yayımladığı mesajda 'Şampiyon Galatasaray’a Şampiyonlar Liginde başarılar diliyorum' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyon olan Galatasaray için bir tebrik mesajı yayınladı.

Bahçeli, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2024-2025 Trendyol Süper Ligin 36.haftasında 25'inci defa şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Kulübünü, yeşil sahada ter döken futbolcuları, teknik kadroyu, elbette coşku ve heyecan içinde takımlarını kesintisiz şekilde destekleyen taraftarları gönülden kutluyorum. Şampiyon Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde başarılar diliyorum"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MHP lideri Devlet Bahçeli Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladı MHP lideri Devlet Bahçeli Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladı MHP lideri Devlet Bahçeli Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör