Başkan Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta gerçekleştireceği Macaristan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta gerçekleştireceği Macaristan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mayıs'ta Macaristan'a ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
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