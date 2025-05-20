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Başkan Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.05.2025 00:30 Güncelleme: 20.05.2025 01:07
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Başkan Erdoğan’ın resmi ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta gerçekleştireceği Macaristan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta gerçekleştireceği Macaristan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete (Ekran Görüntüsü)Resmi Gazete (Ekran Görüntüsü)

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mayıs'ta Macaristan'a ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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Başkan Erdoğan’ın resmi ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek Başkan Erdoğan’ın resmi ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek Başkan Erdoğan’ın resmi ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
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