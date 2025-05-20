Başkan Erdoğan’ın resmi ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Resmi Gazete (Ekran Görüntüsü)

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mayıs'ta Macaristan'a ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.