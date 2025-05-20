İlim Yayma Ödülleri için geri sayım: "Dünyanın sayılı akademik ödüllerinden birisi"

Türkiye'de bilimsel çalışmaların desteklenmesi, araştırmaların teşvik edilmesi ve başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefiyle verilen "Türkiye'nin Akademi Ödülleri" sloganıyla verilen ödüllerin bu yıl 4'üncüsü veriliyor.

67 ÜNİVERSİTE İLE TEMAS KURULDU

Önceki yıllarda ödül alan hocaların da katıldığı programda ödül sonrası akademik çalışmaların topluma ulaştırılması, hem ülke hem de dünya çapında çözümlere yol açılması için yapılanlar anlatıldı.



Ödül Töreni öncesi basın açıklamasında bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"DÜNYANIN SAYILI AKADEMİK ÖDÜLLERİNDEN BİRİSİ"

İlim Yayma Ödülleri Türkiye'nin en büyük akademik ödülü. Dünyanın da veriliş şekli, başvuru alma, değerlendirme süreçleri itibariyle dünyanın sayılı akademik ödüllerinden birisi.

Çok özgün akademik ödül, Türkiye'de İlim Yayma hem cemiyet hem de vakıf olarak yetmiş beş yıla yaklaşan tarihimizde on binlerce, yüz binlerce öğrenciye, öğretmene, akademisyene ve akademisyen adayına yurt, kurs ve barınma proje destekleriyle destek olmuş ve 2010 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni kurmuş eğitimin çınarı olan Türkiye'de İlim Yayma'nın gerçekten yakışır projesi…