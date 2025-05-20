İlim Yayma Ödülleri için geri sayım: "Dünyanın sayılı akademik ödüllerinden birisi"
Türkiye'nin en prestijli akademi ödülleri arasında yer alan İlim Yayma Ödülleri için geri sayım başladı. Ödül töreni öncesi düzenlenen basın toplantısında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri'nin Türkiye'nin en büyük akademik ödülü olduğunu belirtirken, dünyanın da sayılı ödüllerinden birisi olduğunun altını çizdi.
Türkiye'de bilimsel çalışmaların desteklenmesi, araştırmaların teşvik edilmesi ve başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefiyle verilen "Türkiye'nin Akademi Ödülleri" sloganıyla verilen ödüllerin bu yıl 4'üncüsü veriliyor.
67 ÜNİVERSİTE İLE TEMAS KURULDU
Önceki yıllarda ödül alan hocaların da katıldığı programda ödül sonrası akademik çalışmaların topluma ulaştırılması, hem ülke hem de dünya çapında çözümlere yol açılması için yapılanlar anlatıldı.
Ödül Töreni öncesi basın açıklamasında bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan şu ifadelere yer verdi:
"DÜNYANIN SAYILI AKADEMİK ÖDÜLLERİNDEN BİRİSİ"
İlim Yayma Ödülleri Türkiye'nin en büyük akademik ödülü. Dünyanın da veriliş şekli, başvuru alma, değerlendirme süreçleri itibariyle dünyanın sayılı akademik ödüllerinden birisi.
Çok özgün akademik ödül, Türkiye'de İlim Yayma hem cemiyet hem de vakıf olarak yetmiş beş yıla yaklaşan tarihimizde on binlerce, yüz binlerce öğrenciye, öğretmene, akademisyene ve akademisyen adayına yurt, kurs ve barınma proje destekleriyle destek olmuş ve 2010 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni kurmuş eğitimin çınarı olan Türkiye'de İlim Yayma'nın gerçekten yakışır projesi…
Bir yandan Türkiye'deki üst düzey akademik çalışmayı bilimsel araştırmayı ödüllendirmeyi hedefliyoruz. Diğer taraftan da parlak, genç dimağların akademisyen namzeti gençlerimizin kariyer olarak bu itibarlı, şerefli yolu geçmelerini teşvik etmeye çalışıyoruz.
SON BAŞVURU TARİHİ 31 TEMMUZ'DA
16 Mayıs itibarıyla ilimyaymaodulleri.org sayfasından başlayan başvuru süreci 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Ödüllere akademisyenler bizzat başvurabildiği gibi "aday gösterme" suretiyle başkaları da değerli gördüğü akademik çalışmaları ulaştırabilecek.
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