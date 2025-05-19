19 Mayıs 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Terörsüz Türkiye başlıyor! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu dağlarda artık kardeşlik türküleri söylenecek

Terörsüz Türkiye başlıyor! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu dağlarda artık kardeşlik türküleri söylenecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.05.2025 12:18 Güncelleme: 19.05.2025 13:15
ABONE OL
Terörsüz Türkiye başlıyor! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu dağlarda artık kardeşlik türküleri söylenecek

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şırnak’ın Gabar Dağı'nda “Gençler ile Kortej Yürüyüşü” yapıldı. Etkinlikte konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bu dağlarda ölüm değil kardeşlik türküleri söylenecek. Bu vesileyle terörün ortadan kaldırılması için büyük bir mücadele veren kahramanlarımızı minnetle şükranla yad ediyoruz.” dedi. Öte yandan Gabar'da tarihi anlar yaşanırken ilk keşif kuyusundan numune alındı. TBMM Başkanı Kurtulmuş 'Dışarıya olan bağımlılığımız artık azalacak' dedi.

Şırnak'taki Gabar Dağı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençler ile Kortej Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Etkinliğe TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

GABAR'DA TARİHİ ANLAR! PETROL KUYUSUNDA VANA AÇILDI

"ARTIK BU COĞRAFYADA KARDEŞLİK EGEMEN OLMAYA BAŞLADI"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gabar Dağı'nda gençlerin de katılımıyla düzenlenen, dev Türk bayrağı eşliğindeki kortej yürüyüşüne katılan Kurtulmuş, basın mensuplarına, bir zamanlar bu dağların her tarafında terörün kol gezdiğini anımsattı.

Artık bu coğrafyada bugün barışın, kardeşliğin egemen olmaya başladığı bir dönemin başında olunduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bugün inşallah burada törenlerimizi icra edeceğiz. Biraz sonra Esma Çevik Kuyusu'nda ilk törenimizi yapacağız." dedi.

Bir gazetecinin "Bugün buradan nasıl bir mesaj yükselecek?" sorusu üzerine Kurtulmuş, "Barışın, kardeşliğin dostluğun, bin yıllık Türk Kürt kardeşliğinin bundan sonra kıyamete kadar sürmesini temenni eden çok güçlü bir mesajı bugün buradan vereceğiz." ifadesini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN KOMİSYON SİNYALİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısıyla 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması teklif ve temennimizdir" açıklamasının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, şöyle dedi:

"Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Şimdi bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten bu meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gabar Dağı'nda gençlerle kortej yürüyüşüne katıldı (AA)TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gabar Dağı'nda gençlerle kortej yürüyüşüne katıldı (AA)

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' ŞİMDİ BURADA ÇOK DAHA ANLAM BULUYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar da bugün anlamlı bir günde Gabar'da olduklarını belirterek, "Bugün çok daha özel. Gabar'daki üretimimiz çok ciddi boyutta artmış durumda, 81 bin varil üretime ulaştık. 'Terörsüz Türkiye' şimdi burada çok daha anlam buluyor. Dolayısıyla bugün bu özel günde gençlerimizle beraber milli iradenin tecelligahı Meclis'imizin değerli başkanı, milletvekillerimiz, komisyon üyesi milletvekillerimizle bu büyük projeyi bütün milletimize paylaşmış oluyoruz." diye konuştu.

Gazetecilerin, buradan bugün verilecek mesaja ilişkin sorusu üzerine Bayraktar, "Hakikaten bu bölge terörle anılan bir bölgeydi ama hamdolsun terörden kurtuldukça bu büyük zenginliği ortaya çıkardık. En önemli tarafı Şırnak'ta gençlerimiz burada çok önemli bir iş imkanı buldu. Bu sayede de herkesin artık ümidi çok daha büyüyecek. Şırnak ve ülkemiz adına da çok büyük bir ekonomik kazanım haline gelmiş oldu. Bu anlamda bugün burada olmak bizler için çok daha değerli." dedi.

Yürüyüş sırasında üzerinde ay yıldız bulunan balonlar gökyüzüne bırakıldı.

NUMUNE ALIMI GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan Gabar'daki keşif kuyusundan numune alımı gerçekleşti. Petrolün aktığı musluğu TBMM Başkanı Kurtulmuş açtı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terörsüz Türkiye başlıyor! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu dağlarda artık kardeşlik türküleri söylenecek Terörsüz Türkiye başlıyor! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu dağlarda artık kardeşlik türküleri söylenecek Terörsüz Türkiye başlıyor! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu dağlarda artık kardeşlik türküleri söylenecek
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör