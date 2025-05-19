Terörsüz Türkiye başlıyor! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu dağlarda artık kardeşlik türküleri söylenecek

Şırnak'taki Gabar Dağı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençler ile Kortej Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Etkinliğe TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

"ARTIK BU COĞRAFYADA KARDEŞLİK EGEMEN OLMAYA BAŞLADI"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gabar Dağı'nda gençlerin de katılımıyla düzenlenen, dev Türk bayrağı eşliğindeki kortej yürüyüşüne katılan Kurtulmuş, basın mensuplarına, bir zamanlar bu dağların her tarafında terörün kol gezdiğini anımsattı.

Artık bu coğrafyada bugün barışın, kardeşliğin egemen olmaya başladığı bir dönemin başında olunduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bugün inşallah burada törenlerimizi icra edeceğiz. Biraz sonra Esma Çevik Kuyusu'nda ilk törenimizi yapacağız." dedi.

Bir gazetecinin "Bugün buradan nasıl bir mesaj yükselecek?" sorusu üzerine Kurtulmuş, "Barışın, kardeşliğin dostluğun, bin yıllık Türk Kürt kardeşliğinin bundan sonra kıyamete kadar sürmesini temenni eden çok güçlü bir mesajı bugün buradan vereceğiz." ifadesini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN KOMİSYON SİNYALİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısıyla 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması teklif ve temennimizdir" açıklamasının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, şöyle dedi:

"Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Şimdi bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten bu meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz."