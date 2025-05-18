Çin ile havacılıkta yeni dönem başlıyor: 15 yıl sonra ilk kez sefer hakkı arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Çin arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ile iki ülke arasındaki haftalık yolcu seferi hakkının 21 frekanstan 49'a çıkarıldığını bildirdi. Türk hava yolu şirketlerine Chengdu, Xi'an ve Urumçi şehirlerine uçuş başlatma hakkının da alındığını da belirten Bakan Uraloğlu, haftalık 14 frekans olan kargo hakkının da 28 frekansa çıkacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Mayıs 2025 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Çin Sivil Havacılık Kurumu (CAAC) arasında Mutabakat Zaptı imzalandığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Pekin'de gerçekleştirilen müzakerelerin Türk sivil havacılığının Asya'da tarihi bir diplomatik ve sektörel başarıya imza atmasıyla sonuçlandığını ifade etti.