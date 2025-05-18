18 Mayıs 2025, Pazar
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Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.05.2025 03:17 Güncelleme: 18.05.2025 03:20
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Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 18 Mayıs 2025 tarihinde saat 02.52'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü deniz açıklarında, yerin 7.01 kilometre derinliğinde ölçüldü.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

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Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem
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