Yerel yönetim düzenlemesinde detaylar netleşiyor! Sinyali Başkan Erdoğan vermişti
Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında yaptığı yerel yönetimlere ilişkin mevzuattaki düzenleme sinyalinin detayları ortaya çıktı. Buna göre belediyelerde temel hizmetler konusunda grev yasağı getirilmesinin formülü tartışılıyor. Kentsel dönüşümle ilgili de düzenlemelerin yer alabileceği öğrenilirken, kayyum konusunun da uygulamada değişmesi söz konusu...
AK Parti'nin büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ile ilgili kanunlarda yapılabilecek değişiklikler konusunda değerlendirdiği başlıklar arasında, belediye harcamalarında hizmet önceliklendirilmesine gidilmesi yer alıyor. Bu yolla belediyelerin asli hizmetleri olan içme suyu, kanalizasyon, ulaşım, çöp toplama gibi başlıklardaki harcamalarını aksatarak, konser vs. gibi tali organizasyonlara bütçe ayırmasının önüne geçilmesi planlanıyor.
Özellikle borçlu belediyelerde sıkı denetim yapılmasının yanı sıra, bütçe kaynaklarının ve harcamalarının kalem kalem takip ile denetimini yapacak yeni bir yapının kurulması da planlanıyor.
GREV YASAĞI
Milliyet'in haberine göre yeni düzenleme ile İzmir'de örneği görülen belediye çalışanlarının "çöp toplamama" gibi temel hizmetlerin verilmesine karşı yürüttüğü eylemler için de tedbir alınması düşünülüyor. Temel hizmetlerde grev yasağı getirilmesi formülü de tartışılıyor.
KENTSEL DÖNÜŞÜM AYARI
Gerekli şartları sağladığı halde dönüşüm taleplerini yerine getirmeyen ya da geciktiren belediyelerin "kentsel dönüşüm" yetkisinin merkezi yönetime devredilmesine imkan tanınabileceği kaydediliyor. Yerleşik nüfusu 200 bin olmasına rağmen yaz dönemlerinde 1 milyonu aşkın insanı ağırlayan Bodrum gibi turistik ilçelerde, "mevsimlik nüfus artışı" dikkate alınarak bütçe planlaması yapılması da değerlendirilen konulan arasında.
KAYYUM UYGULAMADA DEĞİŞEBİLİR
15 Temmuz darbe girişiminin ardından "hakkında terör soruşturması açılan belediye başkanlıklarının yerine İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atanmasına" imkan tanıyan düzenlemenin yasa metninden çıkarılması düşünülmüyor. AK Parti kurmayları yasa maddesinde "terör" kapsamına hangi terör örgütlerinin dahil olduğuna ilişkin bir ifade yer almadığını belirtirken, "yeni terör tehditlerine" karşı söz konusu maddenin korunması gerektiğini vurguluyor.
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