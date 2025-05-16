Yerel yönetim düzenlemesinde detaylar netleşiyor! Sinyali Başkan Erdoğan vermişti

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yerel yönetimlerde düzenleme sinyali vermişti. (AA)

Özellikle borçlu belediyelerde sıkı denetim yapılmasının yanı sıra, bütçe kaynaklarının ve harcamalarının kalem kalem takip ile denetimini yapacak yeni bir yapının kurulması da planlanıyor.

GREV YASAĞI

Milliyet'in haberine göre yeni düzenleme ile İzmir'de örneği görülen belediye çalışanlarının "çöp toplamama" gibi temel hizmetlerin verilmesine karşı yürüttüğü eylemler için de tedbir alınması düşünülüyor. Temel hizmetlerde grev yasağı getirilmesi formülü de tartışılıyor.