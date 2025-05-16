İstanbul’da İran ve Avrupa ülkeleri arasında nükleer zirvesi

Türkiye'nin uluslararası arenadaki güven veren arabuluculuk rolü pekişiyor. Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olan ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapacak olan İstanbul'da İran ve Avrupa ülkeleri de masaya oturacak.

İran ile E3 olarak adlandırılan 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları, İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konusunda istişarelerde bulunmak üzere bugün İstanbul'da görüşecek.



Görüşmenin bakan yardımcıları ve üst düzey diplomatlar tarafından yürütüleceği belirtildi.