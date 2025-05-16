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Marmara Denizi’nde kirliliği neden olan Çınarcık Belediyesi’ne 1.3 milyon TL ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.05.2025 14:20
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Marmara Denizi’nde kirliliği neden olan Çınarcık Belediyesi’ne 1.3 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, atık su alt yapısındaki taşkının Marmara Denizi’nde kirliliğe yol açması nedeniyle Yalova’nın Çınarcık Belediyesi’ne 1 milyon 337 bin TL ceza uyguladı.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Müdürlüğü ekipleri Çınarcık'ta Harmanlar Taşliman ile Barbaros Caddesi'ndeki atık su altyapısında (kanalizasyon) taşkın meydana geldiğini ve Marmara Denizi'ne döküldüğünü tespit etti.

ÇINARCIK BELEDİYESİ'NE 1.3 MİLYON TL CEZA

KANALİZASYON DENİZE TAŞTI

"Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi" kapsamında yer alan bölgedeki kirlilik nedeniyle* 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında Çınarcık Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin TL idari ceza uygulandı.

Marmara Denizi’nde kirliliği neden olan Çınarcık Belediyesi’ne 1.3 milyon TL ceza

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Marmara Denizi’nde kirliliği neden olan Çınarcık Belediyesi’ne 1.3 milyon TL ceza Marmara Denizi’nde kirliliği neden olan Çınarcık Belediyesi’ne 1.3 milyon TL ceza Marmara Denizi’nde kirliliği neden olan Çınarcık Belediyesi’ne 1.3 milyon TL ceza
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