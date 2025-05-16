Marmara Denizi’nde kirliliği neden olan Çınarcık Belediyesi’ne 1.3 milyon TL ceza

Şikayet üzerine harekete geçen İl Müdürlüğü ekipleri Çınarcık'ta Harmanlar Taşliman ile Barbaros Caddesi'ndeki atık su altyapısında (kanalizasyon) taşkın meydana geldiğini ve Marmara Denizi'ne döküldüğünü tespit etti.

KANALİZASYON DENİZE TAŞTI

"Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi" kapsamında yer alan bölgedeki kirlilik nedeniyle* 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında Çınarcık Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin TL idari ceza uygulandı.