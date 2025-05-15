Başakşehir'de İETT otobüsü yandı: Kullanılamaz hale geldi

Başakşehir’de seyir halindeyken alevlere teslim olan bir İETT otobüsü, kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 08:53

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Başakşehir'de, seyir halindeki İETT otobüsü yandı. Bahçeşehir 1. Kısım Ispartakule Caddesi'nde seyreden İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otobüsten dumanların çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

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