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Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta! Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.05.2025 11:08 Güncelleme: 16.05.2025 12:10
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Başkan Erdoğan Arnavutluk’ta! Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi’ne katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Erdoğan'ı Tiran'da Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve beraberindeki elçilik heyeti karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi.

Başkan Erdoğan'ı, Tiran Uluslararası Havalimanı'nda Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve beraberindeki elçilik heyeti karşıladı.

Erdoğan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Tiran'a geldi.

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Başkan Erdoğan Arnavutluk’ta! Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi’ne katılacak Başkan Erdoğan Arnavutluk’ta! Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi’ne katılacak Başkan Erdoğan Arnavutluk’ta! Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi’ne katılacak
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