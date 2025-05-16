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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Özbek mevkidaşı Tümgeneral İminov ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.05.2025 12:42
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Özbek mevkidaşı Tümgeneral İminov ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynabiddin İminov ile bir araya geldi. Orgeneral Gürak ve Tümgeneral İminov, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Tümgeneral İminov'u, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Tümgeneral İminov, Onur Kıtası'nı selamladı.

Orgeneral Gürak ve Tümgeneral İminov, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

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