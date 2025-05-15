PKK silahları nasıl teslim edecek? MSB’den açıklama geldi: Mekanizma kurulacak

Aktürk kritik konulara ilişkin önemli değerlerdirmelerde bulundu (AA)

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, tüm operasyon ve görevlerinin yanı sıra, etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de kesintisiz olarak devam ettiğini belirten Aktürk, 6-17 Mayıs tarihleri arasında Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen DENİZKURDU-II Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini dile getirdi.

Aktürk, tatbikatlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"5-30 Mayıs tarihleri arasında, Edirne'de Trakya-2025, İstanbul'da Avrasya Barışı (Eurasian Peace), Kayseri'de Erciyes Hava İndirme, Konya'da Uluslararası Anadolu Ankası tatbikatları devam etmekte, 28 Nisan-31 Mayıs dönem aralığında ise yerinden katılım ile Steadfast Cobalt, Katar'da Katar Özel Kuvvet NATO Sertifikasyon, Almanya ve Birleşik Krallık'ta Formidable Shield, İspanya'da Spanish Minex tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. Ayrıca, 19-29 Mayıs tarihleri arasında Belçika'da Snow Master, Norveç'te Steadfast Deterrence tatbikatlarına katılım sağlanması planlanmaktadır."

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, farklı coğrafyalarda üstlendiği görevlerle sadece ülkenin değil, bölgenin ve dünyanın güvenliğine de katkı sağlayan etkin bir güç olduğunu, kardeş, dost ve müttefik ülkelere güven ve destek vermeye devam ettiğini vurguladı.

"İSRAİL ÜZERİNDE BASKI ARTMALI"

İsrail'in Filistin halkına yönelik insanlık dışı davranışları ve insani yardımların girişine yönelik engellemelerinin devam ettiğini hatırlatan Aktürk, "İsrail sorumsuz saldırılarıyla tüm bölgeyi çatışma ve kaos ortamına sürüklemektedir. Uluslararası toplumun, Gazze'ye insani girişlerin ve kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanması için İsrail üzerindeki baskıyı artırması küresel barışın da bir gereğidir. Ülkemiz bölgede barış ve istikrarın sağlanması adına her daim katkısını sürdürecektir." dedi.

Tuğamiral Aktürk, ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası olan yerli ve milli savunma sanayinin ürettiği harp araç gereç ve mühimmatıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarına devam edildiğini kaydetti.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, "NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı" muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını bildiren Aktürk, "Ülkemizin en önemli enerji kuruluşlarından BOTAŞ'ın çalışmalarında kullanılmak üzere Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde inşasına başlanan, tasarımı başta olmak üzere önemli yenilikleriyle dünyada muadili olmayan, 'Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi' 10 Mayıs'ta denize indirilmiştir." ifadelerini kullandı.

19 MAYIS KUTLAMALARI

Aktürk, Milli Mücadelenin başlangıcının 106'ncı yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında MSB tarafından yapılacak faaliyetlere ilişkin de bilgi verdi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanları olmak üzere, aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden kahraman gazileri rahmet ve minnetle yad eden Aktürk, şöyle konuştu:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer unsurlar tarafından 19 gemi ile 19 liman ziyareti gerçekleştirilecek ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacak. Düzce, Bingöl ve Diyarbakır'da muharip uçak geçişi, Muğla'da muharip uçak geçişi ve paraşüt atlayışı, Samsun'da Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşları icra edilecektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ayrıca, TCG Anadolu amfibi gemimiz Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu öğrencilerimiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirleyeceği 81 ilden 81 gencimizin katılımıyla 17 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket edecek ve Bandırma vapurunun rotasını izleyerek 19 Mayıs'ta Samsun'da olacaktır."

Bir Türk generalin NATO'da İşbirliği İle Güvenlik Direktörü görevine seçilmesiyle ilgili sorular üzerine kaynaklar, "Geçtiğimiz hafta icra ettiğimiz haftalık basın bilgilendirme toplantısında NATO'da, 'İşbirliği ile Güvenlik Direktörü' görevine seçilen generalimizle ilgili, 'uzun yıllardır ilk defa' yerine sehven, 'ilk defa' ifadesi kullanılmıştır. Yapılan bu maddi hata sebebiyle kamuoyundan ve geçmişte direktörlük görevini icra eden komutanlarımızdan özür dileriz." şeklinde konuştu.