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Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın ailesine başsağlığı mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.05.2025 14:02
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Başkan Erdoğan’dan şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ’ın ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, şehit Karadağ'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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