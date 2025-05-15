Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde önemli değişiklik: Motokuryelere kayıt zorunluluğu! Kadın şoförlere teşvik

Düzenleme ile firmalara istihdam ettikleri her kuryeyi bakanlığa bildirme zorunluluğu getirildi (AA)

"TAŞIMA SÜRESİ TAAHHÜDÜNDE BULUNULMASI YASAKLANDI"

Yönetmelikte yapılan düzenleme ile firmalara istihdam ettikleri her kuryeyi Bakanlığa bildirme zorunluluğu getirildiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, kuryelerin belirli suçlardan hüküm giymemiş olmasının da zorunlu olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, "Kurye işletmeciliği faaliyetlerinde, hizmet alan ve verenlerin hak ve menfaatlerini korumak için de birtakım düzenlemeler de hayata geçti. Teslimi mümkün olmayan adreslere kurye gönderisi kabulü yapılması ve kurye faaliyetlerinde herhangi bir taşıma süresi taahhüdünde bulunulması yasaklandı." açıklamasında bulundu.

GÖNDERİLER TESLİM SIRASINDA KONTROL EDİLEBİLECEK

Alıcısına teslim edilemeyen kurye gönderisinin aynı süre içerisinde göndericisine geri götürülmesinin zorunlu tutulduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Alıcının talebi ve gönderinin kabulü halinde, kurye gönderisi teslim sırasında kontrol edilebilecek. Teslimat saat aralığı, temassız teslimat veya üçüncü kişilere teslimat gibi hizmetler verilebilecek. Ayrıca, bozulabilir gıda taşınması durumunda gerekli tedbirlerin alınması zorunluluğu da getirildi." dedi.

REFLEKTİF YELEK ÜZERİNDE 'KURYE' İBARESİ İLE FİRMALARIN U-NET NUMARALARI BULUNACAK

İşletmelerin çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlama zorunluğu getirildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Kuryelerin giydikleri reflektif yelek üzerinde 'KURYE' ibaresi ile firmaların U-Net numaralarının bulunması zorunlu oldu. Ayrıca, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasaklanmış olan eşyalar taşınamayacak." açıklamasında bulundu.