Can Ataklı’nın atv yalanı sosyal medyada alay konusu oldu

Ziraat Türkiye Kupası final maçı dün Gaziantep'te Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynandı. ZTK'nın yayıncı kuruluşu olan Turkuvaz Medya bünyesindeki atv, milyonları ekran başına kilitleyen dev mücadeleyi şifresiz olarak verdi. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bu karşılaşmayı konu edinerek yola çıkan Can Ataklı, akıllara durgunluk veren sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi.

ATAKLI'NIN KOMİK İDDİASI: ATV MARŞIN İKİNCİ KISMINI KESEREK REKLAMA GİTTİ

Geçmişinde gazetecilik deneyimi olan Can Ataklı, kendi kamerası ve sosyal medyasıyla CHP trollüğüne soyundu. Uzun zamandır "aklı ziyan" iddialarla gündem olmaya çalışan Ataklı, ZTK finali üzerinden atv'yi hedef gösterip PKK'nın silah bırakma süreciyle ilintilemeye çalıştı. Can Ataklı, sözde atv'nin seremonide istiklal marşı okunurken ikinci kıtasını keserek reklama gittiğini ifade etti. Bununla da yetinmeyen Ataklı uydurduğu yalana bir de "derin stratejisi olan bir senaryo" ekleyerek kendisiyle adeta alay ettirdi.

atv, istiklal marşının 2 kıtası bittikten sonra reklama gitti (Sosyal medya X paylaşımı ekran alıntısı)

KAFASINDAKİ DENKLEMİ BİZ DE ANLAYAMADIK: İSTİKLAL MARŞI-REKLAM-PKK-ÇÖZÜM SÜRECİ-ATV KATKISI

Turkuvaz Medya'nın sponsoru olduğu ZTK organizasyonun maçlarını yayınlayan atv'nin istiklal marşının ikinci kısmını keserek reklama gittiğini uyduran Ataklı "İSTİKLAL MARŞI-REKLAM-PKK-ÇÖZÜM SÜRECİ-ATV KATKISI" maddeli derin analiziyle kendisini izleyenleri bile güldürdü.

PEKİ CAN ATAKLI NE DEDİ?

"Şimdi dün akşamda maç hakemler takımlar diziliyor. Banttan istiklal marşı başlıyor. Bütün statla birlikte istiklal marşı söyleniyor. İlk dörtlük bitiyor sonra işte çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. 2. bölüme geldiğimde ATV reklama gitti.Şimdi arkadaş kasıtlı mı değil mi? Valla bir şey diyim yani işte bizim şey ahlakımız var böyle birdenbire birşey demiyoruz ama benim aklıma ilk gelen bana haber verilince dedim ki işte bu açılım saçılım dalgasına katkı bak görüyor musun dimi istiklal marşı çalmıyoruz haa...yarısını çaldık. Ha yok fırsattan istifade çok reklam geldi maç önemli maç herkes seyredecek çok reklam vardı o da densizlik kardeşim. İstiklal marşını kesemezsin. Hangi nedenle olursa olsun kesemezsin. Böyle şey olur mu? Orada maçı izleyen milyonlarca insan statta 30-40 bin kişi istiklal marşı okunuyor atv hazretleri benim reklamım geldi diyor ve istiklal marşının ikinci şeyini okutmuyor."

GERÇEK NE?

Takımlar istiklal marşının 2 kıtasını okuduktan sonra maçın yayıncı kuruluşu olan atv, reklama gitti.