Başkan Erdoğan'ın konuğu Volodimir Zelenskiy: Ana gündem Rusya-Ukrayna savaşı
Başkan Erdoğan, bugün Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi kabul edecek. Liderlerin yapacağı ikili görüşmenin ana gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak.
Son dönemde dünya diplomasisinde önemli hamleler yapan Başkan Erdoğan bugün Ankara'da Ukrayna Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi kabul edecek.
ANA GÜNDEM RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Başkan Erdoğan konuğunu resmi törenle karşılayacak ve sonrasında ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ana gündeminin Rusya-Ukrayna savaşının olacağı belirtildi.
İki lider ikili görüşme sonrası yapılacak heyetlerarası görüşmenin ardından çalışma yemeğine katılacak.
ZELENSKIY NE DEMİŞTİ?
Zelenskiy, "Savaşın sona ermesini istediğimizi net bir şekilde ortaya koyduk. Ancak Rusya, attığı her adımda bunun tam tersini gösteriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'deki görüşmeyi reddetmesi Rusya'nın barış istemediğinin nihai kanıtı olacaktır. ABD ve Avrupa'nın 'en güçlü yaptırım paketini' devreye sokması gerekecek" ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hava tersine dönüyor! Rüzgar şiddetleniyor, gök gürültülü sağanak yağmur geliyor
- Zeka testi: Balık tutma sahnesinde bir hata bulunuyor! IQ’su yüksek olanlar 5 saniyede fark ediyor
- Tam bir gurmeler, damak tadını hayatının merkezine koyarlar! Yemek düşkünü burçlar
- Bir tane koyan rutubetten kurtuluyor! Banyodaki tüm nemi yok ediyor
- İlk gördüğün hayvan karakterini söylüyor! Dikkatlice bak ve kişiliğini öğren
- TOKİ'den onlarca konut 13 bin TL taksitle satılıyor! Başvuru detayları belli oldu
- OGM 69 yeni işçi alımı yapıyor! Başvuru şartları ve kadro detayları belli oldu
- ZTK Trabzonspor - Galatasaray kupa maçı hangi kanalda? TS - GS maçı ne zaman, saat kaçta?
- 14 Mayıs Meteoroloji hava durumu | Çamur şeklinde yağış bekleniyor: Gök gürültülü sağanak kapıda! 7 ilde sarı kodlu uyarı
- Dünyanın en mutlu şehirleri açıklandı: İlk sırada Kopenhag var
- Piyasalarda bahar havası! Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş açıkladı
- Doğal kalp ilacı doğada bulundu! Tansiyon ve kolesterolü sabitleyen o bitki