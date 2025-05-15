Başkan Erdoğan’ın konuğu Volodimir Zelenskiy: Ana gündem Rusya-Ukrayna savaşı

Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy (AA)

ZELENSKIY NE DEMİŞTİ?

Zelenskiy, "Savaşın sona ermesini istediğimizi net bir şekilde ortaya koyduk. Ancak Rusya, attığı her adımda bunun tam tersini gösteriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'deki görüşmeyi reddetmesi Rusya'nın barış istemediğinin nihai kanıtı olacaktır. ABD ve Avrupa'nın 'en güçlü yaptırım paketini' devreye sokması gerekecek" ifadelerini kullanmıştı.