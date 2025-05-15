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Başkan Erdoğan'ın konuğu Volodimir Zelenskiy: Ana gündem Rusya-Ukrayna savaşı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.05.2025 09:55 Güncelleme: 15.05.2025 10:01
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Başkan Erdoğan’ın konuğu Volodimir Zelenskiy: Ana gündem Rusya-Ukrayna savaşı

Başkan Erdoğan, bugün Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi kabul edecek. Liderlerin yapacağı ikili görüşmenin ana gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak.

Son dönemde dünya diplomasisinde önemli hamleler yapan Başkan Erdoğan bugün Ankara'da Ukrayna Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi kabul edecek.

BAŞKAN ERDOĞAN ZELENSKİY'İ KABUL EDECEK

ANA GÜNDEM RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Başkan Erdoğan konuğunu resmi törenle karşılayacak ve sonrasında ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ana gündeminin Rusya-Ukrayna savaşının olacağı belirtildi.

İki lider ikili görüşme sonrası yapılacak heyetlerarası görüşmenin ardından çalışma yemeğine katılacak.

Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy (AA)Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy (AA)

ZELENSKIY NE DEMİŞTİ?

Zelenskiy, "Savaşın sona ermesini istediğimizi net bir şekilde ortaya koyduk. Ancak Rusya, attığı her adımda bunun tam tersini gösteriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'deki görüşmeyi reddetmesi Rusya'nın barış istemediğinin nihai kanıtı olacaktır. ABD ve Avrupa'nın 'en güçlü yaptırım paketini' devreye sokması gerekecek" ifadelerini kullanmıştı.

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Başkan Erdoğan’ın konuğu Volodimir Zelenskiy: Ana gündem Rusya-Ukrayna savaşı Başkan Erdoğan’ın konuğu Volodimir Zelenskiy: Ana gündem Rusya-Ukrayna savaşı Başkan Erdoğan’ın konuğu Volodimir Zelenskiy: Ana gündem Rusya-Ukrayna savaşı

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