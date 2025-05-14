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Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.05.2025 01:33
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Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığında 729 vergi müfettişi, kazanılmış hak aylık derecesine uygun vergi başmüfettişliklerine atandı. Karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 BAKANLIĞA MÜFETTİŞ ATAMALAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığında 729 vergi müfettişi, kazanılmış hak aylık derecesine uygun vergi başmüfettişliklerine atandı.

Ayrıca bakanlıkta 6 Hazine ve Maliye Müfettişi ise Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine yükseltildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ise 1 müfettiş başmüfettişliğe atandı.

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Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de
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