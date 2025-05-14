Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 BAKANLIĞA MÜFETTİŞ ATAMALAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığında 729 vergi müfettişi, kazanılmış hak aylık derecesine uygun vergi başmüfettişliklerine atandı.

Ayrıca bakanlıkta 6 Hazine ve Maliye Müfettişi ise Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine yükseltildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ise 1 müfettiş başmüfettişliğe atandı.