AK Parti Grup Toplantısı! Başkan Erdoğan PKK’nın silah bırakmasına ilişkin ne mesaj verecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Rahmetli Menders CHP yönetiminin tahriklerine rağmen 10 yıl boyunca Türkiye'ye büyük hizmetler yapmıştır.

Terörsüz Türkiye'de yeni safhaya geçtik.

Beraberliğimiz güçlendirecek, terör duvarı kalkacak.

Terörü bitirmek için hep bir arayış içinde olduk. Hiçbir siyasetinin almadığı riskleri aldık.

Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır.

Ayrıntılar geliyor...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

ÜLKEMİZİN DEMOKRASİYE GEÇTİĞİ GÜN

14 Mayıs, ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür. Bu seçimle tek parti CHP'si iktidardan düşmüş, demokrat parti ülke yönetimini devraldı. Halk yeter söz milletin diyerek menderes ve arkadaşlarını tek başına iktidara taşıdı. Menderes, 10 yıl boyunca Türkiye'ye büyük hizmetler yaptı. Ezanımız onun çabaları ile okutulmuştur. Gariplikten yakasını kurtaramayan Anadolu köylüsü ayağındaki çarığı onun zamanında çıkarmıştır. Traktörle, makineyle, hizmetle 14 Mayıs 1950'den itibaren tanışmıştır milletimiz. Bu tarih demokrasimiz açısından önemli bir milattır. Milletimiz iradesine sahip çıkarak demokrasi bayrağını hep yükseltmiştir. 14 Mayıs'ın 75. yıl dönümünde başta Şehit Başbakan'ımız Adnan Menderes olmak üzere demokrasimizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.

TÜRKİYE YÜZYILI'NDA YENİ BİR SAFHAYA GEÇMİŞ DURUMDAYIZ

Türkiye Yüzyılı'nda hedeflediğimiz noktaya ulaşmayı arzu ediyoruz. Bölücü örgütün feshi ve silahları bırakma kararını açıklaması ile Türkiye Yüzyılı'nda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha birliğimizi beraberliğimizi güçlendirme safhasıdır. Bu safha terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır. Demokrasimizin serpilmesine engel olanlara ket vuran safhadır. Kendi vatandaşlarının iradesi ile sorunlarını çözebilme kabiliyetine sahip olduğunu dosta düşmana göstermiştir.