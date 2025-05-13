Hükümlülere İŞKUR desteği! Bakan Tunç açıkladı: Tahliyeye 1 ay kala meslek danışmanları ile görüşebilecekler

Ankara Hakimevi'nde 'Hükümlü ve Yükümlülerin İstihdamına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümlülerin tahliyelerinden sonra adaptasyon süreci için istişarelerde bulundu. Konuya ilişkin konuşan Bakan Tunç, Bugün imzalayacağımız iş birliği protokolüyle; hükümlüler, tahliyelerine 1 ay kala İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşebilecek, ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabilecekler." dedi.

Hükümlü ve yükümlüler için iş arama becerileri ve mülakat hazırlıkları konularında seminerler düzenleneceğini belirten Bakan Tunç, "Ceza infaz kurumlarımızda ve denetimli serbestlik müdürlüklerimizde sunulacak bu seminerler ve danışmanlık hizmetleri, bireylerin özgüvenini yeniden inşa edecek, onlara meslek dünyasının kapılarını aralayacaktır. Protokolde ayrıca; kendi işini kurma arzusu taşıyan eski hükümlüler için hibe destekleri hakkında rehberlik sağlanması ve girişimcilik seminerlerinin düzenlenmesi de yer almaktadır. Böylece istihdam yoluyla yeniden topluma kazandırılan her birey, suça yeniden sürüklenme riskini azaltacak, toplumsal barışa ve ekonomik üretime katkı sağlayarak sosyal dokunun onarılmasına katkıda bulunacaktır" diye konuştu.

"844 HÜKÜMLÜ ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARINDA ÇALIŞIYOR"

Bakan Tunç, Türkiye genelinde 396 ceza ve infaz kurumunda, toplam 372 işyurdu müdürlüğünde, 200'den fazla iş kolunda, 1700 atölye ve tesis bulunduğunu belirtti. İş Yurtları Kurumu'na bağlı 54 işyurdu müdürlüğünde mobilya üretimi gerçekleştiğini ifade eden Tunç, "78 işyurdu müdürlüğünde tekstil ve konfeksiyon, 69 işyurdu müdürlüğünde metal işleri, 59 işyurdu müdürlüğünde el işi ürünleri, temizlik ve kozmetik ürünleri, 151 işyurdu müdürlüğünde inşaat ve onarım malzemeleri, 127 işyurdu müdürlüğünde gıda, tarım ve hayvancılık ürünleri, 36 işyurdu müdürlüğünde sosyal tesis işletmeciliği faaliyeti yürütüyoruz. Bu tesislerde her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklu çalışıyor. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile bakanlığımız arasında imzalanan protokollerle, açık cezaevindeki hükümlülerimiz kamu hizmetlerinde görev alıyor. Bu kapsamda halihazırda 18 kamu kurumu ile protokol imzaladık ve bu sayede 844 hükümlü çeşitli iş kollarında çalışıyor. Her kademede eğitim öğretim faaliyetinin sağlandığı ceza infaz kurumlarımızda; 957 öğretmen görev yaparken, 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu da eğitim görüyor. Açılan kurslarımız sayesinde 2024 yılında 3 bin 575 kişi, 2025 yılının ilk üç ayında 823 kişi okuma yazma öğrenmiştir. Ceza infaz kurumlarımızda 896 vaiz görev yaparken, şu ana kadar 113 tutuklu ve hükümlü hafızlığını tamamlamıştır. Yine, Adalet Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında il ve ilçe halk kütüphanelerindeki 23 milyon kitaba hükümlü ve tutukluların erişimini sağladık" ifadelerini kullandı.

1 YILDA 200 BİNDEN FAZLA VATANDAŞA DESTEK SAĞLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise 'İşgücü Uyum Programı' ile bir yılda 200 binden fazla vatandaşa destek sağlandığına dikkat çekerek, "Devletimiz adına sosyal hayatın geliştirilmesi için önemli bir misyon üstlenen Bakanlığımız; İŞKUR aracılığıyla başta kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler gibi dezavantajlı gruplar olmak üzere toplumun tüm kesimlerini iş gücü piyasasına kazandırmaya yönelik politika ve hizmetleri yerine getirmekte, sosyal katılımın önemli bir alanını oluşturan çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelerin uygulanmasını sağlamakta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ceza infaz kurumu yerleşkelerinde ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde tahsis edilecek yerlerde, İŞKUR'da görevli iş ve meslek danışmanlarımız aracılığıyla hükümlü, tutuklu ve yükümlülere danışmanlık hizmeti vermeyi, ayrıca bu kişilerle işe yerleştirme, İŞKUR'un sağladığı kendi işini kurma hibe desteğine nasıl başvurulacağı ve benzeri faaliyetler konusunda da bilgiler paylaşmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte eski hükümlülerin de yer aldığı özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın istihdam edilebilirliğini pratik ve teorik eğitimlerle artırmayı amaçlayan ve yeni nesil çalışma biçimlerinden birisi olan kısmi çalıma modeli 'İşgücü Uyum Programı' başlayalı henüz bir yıldan kısa bir süre olmasına rağmen, şimdiden 200 binden fazla vatandaşımızın hem iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırdık hem de kendilerine geçici gelir desteği sağladık" diye konuştu.

ESKİ HÜKÜMLÜLER İÇİN HİBE DESTEĞİ 435 BİNE ÇIKARILDI

Işıkhan, eski hükümlü vatandaşlara kendi işlerini kurmaları için verilen hibe desteğinin 435 bin TL'ye çıkarıldığını söyleyerek, "2014 yılından bu yana Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik kapsamında eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına destek oluyoruz. Belirli şartları sağlayan eski hükümlü vatandaşlarımıza kendi işlerini kurmaları için verdiğimiz hibe desteğini 300 bin Türk lirasından 435 bin Türk lirasına çıkardık. Her yıl düzenli olarak uygulanan eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik kendi işini kurma hibe destek projeleri ile bu alandaki girişimleri teşvik ederek, toplumsal dayanışmanın güçlenmesini hedefliyoruz. Bu bağlamda 2014 yılından bu yana 2 bin 969 eski hükümlü vatandaşımızın kendi işini kurma projesine yaklaşık 168 milyon TL hibe desteği tahsis ettik. 2014 yılından itibaren mesleki eğitim kurslarımızdan 1647 eski hükümlü vatandaşımız yararlanırken, iş başı eğitim programlarımızdan ise 2 bin 604 eski hükümlü vatandaşımızın yararlandığı bilgisini de sizlerle paylaşmak isterim" açıklamasında bulundu.