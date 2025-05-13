Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü

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Görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti.