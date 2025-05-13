Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en mutlu şehirleri açıklandı: İlk sırada Kopenhag var
- Piyasalarda bahar havası! Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş açıkladı
- Doğal kalp ilacı doğada bulundu! Tansiyon ve kolesterolü sabitleyen o bitki
- SSK, BAĞ-KUR'luya temmuzda ek zam hesaplandı! Emekliye en az 16.402 TL gövde maaş! 14.456, 15.000, 17.850 TL alana...
- Bu şehirde yaşayanlar ve memleketi olanlar dikkat! Türkiye'nin kanser haritasındaki en riskli nokta…
- 1. dönem geçici vergi ne zaman, hangi tarihte? Geçici Vergi ne demek?
- Tarım Kredi kat kat fırsat kataloğu yayınlandı! Tiryaki çay 199 TL, 40'lı tuvalet kağıdı 239 TL...
- Rekabet Kurumu'ndan Apple'a soruşturma! Teknoloji zincirleri de dahil edildi
- İl il Türkiye 2025 nüfusu belli oldu! TÜİK verileri açıkladı: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehir
- Papa İznik'e neden gelmek istiyor? Hristiyanlık için İznik'in anlamı ne, neden önemli?
- Eczacılık günü ne zaman, hangi tarihte? 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü? Eczacılık Günü mesajları 2025
- 2025 Eurovision ne zaman, saat kaçta? Eurovision Türkiye'de nasıl izlenir, ilk ve ikinci yarı finalde hangi ülkeler yarışacak?