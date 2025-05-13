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Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.05.2025 20:50 Güncelleme: 13.05.2025 21:06
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Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Erdoğan, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini, barışın sağlanması için gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu belirtti.

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Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü
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