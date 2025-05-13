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Çağın "vebası" alışveriş bağımlılığı! "İndirim var-fiyatı düşmüş" bahanesiyle kontrolden çıkan harcamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.05.2025 09:55 Güncelleme: 13.05.2025 10:08
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Çağın vebası alışveriş bağımlılığı! İndirim var-fiyatı düşmüş bahanesiyle kontrolden çıkan harcamalar

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, alışveriş sitelerinde uzun süre vakit geçirilmesiyle kontrolsüz harcamaların arttığını, bunun psikolojik bağımlılığa dönüşebileceğini söyledi.

Dinç, ziyaretleri dolayısıyla geldiği Kırklareli'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda alışveriş bağımlılığının yaygınlaştığını belirtti.

ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞINA DİKKATİ ÇEKTİ

Bu konunun gelecekte ciddi sorunlara yol açabileceğinin altını çizen Dinç, "Alışverişle ilgili olarak insanlarda kötü bir davranış kalıbı gelişmeye başladı. Toplumumuzda, alışveriş sitelerinin artmasıyla beraber insanların alışveriş sitelerinde vakit geçirme süreleri ve kontrolsüz harcamaları arttı." dedi.

Çağın vebası alışveriş bağımlılığı! İndirim var-fiyatı düşmüş bahanesiyle kontrolden çıkan harcamalar

Alışveriş sitelerinde çok fazla zaman geçirilmemesi gerektiğini vurgulayan Dinç, ihtiyaç dışı alışveriş yapılmamasının önemine değindi.

"GİDEN GÜN ÖMÜRDENDİR"

Bu konuda ciddi araştırmalar ve çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Dinç, şöyle devam etti:

Çağın vebası alışveriş bağımlılığı! İndirim var-fiyatı düşmüş bahanesiyle kontrolden çıkan harcamalar

"Bu noktada iki şeye çok dikkat edilmesini istiyoruz. Birincisi, ne kadar vakit harcıyoruz? Bazen insanlar 'Ben bir şey almıyorum ki.' diyor ama almasanız bile günde kaç saat vakit harcıyorsunuz. 'Giden gün ömürdendir.' diyor ya ömürden harcıyoruz. O yüzden bir şey almasak bile ciddi anlamda işimize ve ilişkilerimize mani olacak şekilde alışveriş sitelerinde vakit geçirmek, kampanya peşinde koşturmak ciddi bir risk olabilir, buna dikkat edelim. İkincisi, ne kadar ihtiyaç dışı harcama yapıyoruz?

Çağın vebası alışveriş bağımlılığı! İndirim var-fiyatı düşmüş bahanesiyle kontrolden çıkan harcamalar

Çoğu insan ucuzluk var, indirim var diye ihtiyacı olmadan alıyor. Paketini açmadan veya paketini açtıktan sonra hiç kullanmadan onu bir kenara koyuyor yıllarca yüzüne bakmıyor. Sadece ekonomik anlamda değil, psikolojik anlamda, bağımlılık geliştirmesi anlamında da problem. O yüzden hem ne kadar vakit geçirdiğimize, ne kadar meşgul olduğumuza bakalım."

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Çağın vebası alışveriş bağımlılığı! İndirim var-fiyatı düşmüş bahanesiyle kontrolden çıkan harcamalar Çağın vebası alışveriş bağımlılığı! İndirim var-fiyatı düşmüş bahanesiyle kontrolden çıkan harcamalar Çağın vebası alışveriş bağımlılığı! İndirim var-fiyatı düşmüş bahanesiyle kontrolden çıkan harcamalar
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