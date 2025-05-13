Çağın "vebası" alışveriş bağımlılığı! "İndirim var-fiyatı düşmüş" bahanesiyle kontrolden çıkan harcamalar





"Bu noktada iki şeye çok dikkat edilmesini istiyoruz. Birincisi, ne kadar vakit harcıyoruz? Bazen insanlar 'Ben bir şey almıyorum ki.' diyor ama almasanız bile günde kaç saat vakit harcıyorsunuz. 'Giden gün ömürdendir.' diyor ya ömürden harcıyoruz. O yüzden bir şey almasak bile ciddi anlamda işimize ve ilişkilerimize mani olacak şekilde alışveriş sitelerinde vakit geçirmek, kampanya peşinde koşturmak ciddi bir risk olabilir, buna dikkat edelim. İkincisi, ne kadar ihtiyaç dışı harcama yapıyoruz?