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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Milli Savunma Bakanı Güler'i kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.05.2025 09:54
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Milli Savunma Bakanı Güler’i kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti. Görüşmede, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakan Güler'i makamında kabul etti.

Görüşmede, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da yer aldı.

Güler, kabulde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti.

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