Tatbikat sırasında bir helikopter denize acil iniş yaptı!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında uçuş yapan Deniz Kuvvetlerine ait SH-70 helikopterinin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, DENİZKURDU-2/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerine ait bir SH-70 helikopterin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."
Milli Savunma Bakanlığı, DENİZKURDU-2/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerine ait bir SH-70 helikopterin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını açıkladı. Helikopterde görevli 4 personelin sağlık durumunun iyi olduğu, kontrol maksatlı hastaneye sevk edildiği bildirildi.
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