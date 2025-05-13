Tatbikat sırasında bir helikopter denize acil iniş yaptı!

Milli Savunma Bakanlığı, DENİZKURDU-2/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerine ait bir SH-70 helikopterin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

Milli Savunma Bakanlığı, DENİZKURDU-2/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerine ait bir SH-70 helikopterin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını açıkladı. Helikopterde görevli 4 personelin sağlık durumunun iyi olduğu, kontrol maksatlı hastaneye sevk edildiği bildirildi.

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