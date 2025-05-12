Yılmaz Özdil'den tepki çeken paylaşım! Soruşturma başlatıldı
PKK'nın feshine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yılmaz Özdil tepkilerin odağına yerleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdil hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.
Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından PKK'nın feshine ilişkin tepki çeken bir paylaşım yaptı. O paylaşım sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz Özdil hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Yılmaz Özdil hakkında kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." ifadeleri yer aldı.
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