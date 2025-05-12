Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Rusya-Ukrayna yorumu: Türkiye üzerine düşen rolü oynamaya çalışıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

SURİYE'DE SON DURUM

Dün her iki dostumuzla da Suriye'nin mevcut sorunları, bölgemizin karşı karşıya kaldığı problemler, bunlara nasıl çözümler getirebiliriz bunu görüştük. Suriye'nin karşı karşıya olduğu problemler var. Bunlara yönelik desteklerimiz de olabilir. Problemleri özetlersek, bir İsrail yayılmacılığı söz konusu. Bu Suriye'nin istikrarını, güvenliğini geleceğini tehdit eder boyutta. Biz bölge ülkeleri olarak bunun son bulması gerektiğini düşünüyoruz. Terör örgütlerinin Suriye'deki etkinliği de sorun. DAEŞ'le mücadeleye ilişkin somut ne adımlar atabiliriz bunları da konuştuk. Suriye'nin 5'te 1'inin YPG işgalinde olması da yine büyük bir tehdit. Bu konuda ne yapabiliriz bunu da konuşma imkanımız oldu.

ABD ve AB tarafından Esad rejimi döneminde konmuş yaptırımların kaldırılmasına yönelik çabalarımız ne sonuç üretti bunu değerlendirme imkanımız oldu.

Değerli kardeşim bize şu an yeni kurulan hükümetin yapmakta olduğu çalışmalardan da bahsetti. Bölgede bizim yakından takip ettiğimiz konular var. Gazze önemli bir gündem maddesi, İnsanlık krizinin sona ermesi için neler yapabiliriz bunu değerlendirdik.



"ÇOK HAYIRLI BİR KARAR"

Tarihi ve önemli bir karar. Özellikle kalıcı barış ve istikrar açısından bu kararı oldukça önemli görüyorum. Bu kararın alınmasının ardından atılması gereken pratik alanlar var, bunları takip edeceğiz. Bu kararın samimi bir şekilde uygulanması halinde gerecekten geleceğimiz için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum. Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Cumhurbaşkanımızın güçlü bir iradesi oldu, emeği geçen arkadaşlar var. Milletim adına da bölge adına da fevkalade önemli bir adım. Pratikte yapılması gereken çok şey var. Bugün kabinemiz var, eminim bu konu gündeme gelecektir.

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞEN ROLÜ OYNAMAYA ÇALIŞIYOR"

Cumhurbaşkanımızın sürekli bir barış ve ateşkes çağrısı var. Bu isteğin nasıl hayata geçeceği konusunda tartışmalar var. uzlaşı arayışları var. Türkiye bu konuda üzerine düşen rolü oynamaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız dünya liderleri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Sayın Macron ve Putin ile görüşüldü. Biz başta durduğumuz yerde duruyoruz.