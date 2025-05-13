Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik aşıldı!

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin konuştu. Göktaş, "Yarım asra yakın süredir devam eden ayrılıkçı terörle mücadele sürecinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi duruşu, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi somutlaştıran kararlı bir birliktelik ortaya koymuştur." diye bildirdi.

TÜRKİYE YÜZYILINDA KRİTİK EŞİK

Bakan Göktaş, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının sonucunun terörün sona erdirilmesi ve bunun Türkiye Yüzyılı için kritik bir eşik olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, sürecin yalnızca bir güvenlik mücadelesi olmadığını belirterek, "Bu süreç aynı zamanda toplumsal barış ve kardeşlik projesidir. Devletimizin kapsayıcı ve kararlı politikaları, milletimizin topyekûn birlik ruhunu güçlendirmiştir. Bu tarihi dönüm noktasında, 'Terörsüz Türkiye' artık bir hedef değil, bir gerçektir. Ve bu gerçek, güçlü bir iradenin, sarsılmaz birliğin ve büyük Türkiye'nin zaferidir. Terörle mücadele sürecinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.