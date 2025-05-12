CANLI | Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Kabine yoğun gündem ile birlikte Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine sona erdi. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Yolumuzu kesecekler diye yola çıkmaktan çekinen bir hükümet değiliz. 23 yıldır hayalleri teker teker gerçeğe dönüştüren iktidarız. Daha aydınlık bir gelecek ülkemizi bekliyor.

Dünyanın bir yol ayrımında olduğu her geçen gün görülüyor. İnsanlık bir bilinmezlik girdabına sürükleniyor. Türkiye bu kaotik ortamı en iyi yöneten ülkelerden biri. Küresel atmosfer ne kadar kaotik olursa olursa olsun gemiyi güvenli limanlara ulaştıracağız.

Türkiye'nin kriz çözme konusuna giderek daha fazla kabul görmektedir. Pakistan Hindistan geriliminin ateşkesle sonuçlanmasından memnunuz. Kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.

Ayrıntılar geliyor....