Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplandı! Terörsüz Türkiye'nin yol haritası masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Kabinenin ana gündem maddelerinin bir tanesi de terörsüz Türkiye hedefi kapsamında PKK tarafından verilen silah bırakma ve fesih kararının ardından izlenecek yol haritası masaya yatırılacak. İşte detaylar...
Kabine yoğun gündem ile birlikte Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı.
Kabinede birçok gündem masaya yatırılacak. Ana başlıklardan birisi ise 'terörsüz Türkiye' çalışmalarında gelinen son nokta olacak.
YOL HARİTASI GÜNDEME GELECEK
Kabinenin ana maddesi, terörsüz Türkiye çalışmalarında gelinen son nokta olacak. PKK terör örgütü tarafından yapılan açıklama toplantıda gündemde olacak. Toplantıda ayrıca açıklama sonrasında yol haritasının gündeme gelmesi bekleniyor.
DEPREM BÖLGESİ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLECEK
Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Kabinede gelecek ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 250 bininci teslime ilişkin değerlendirmelerde yapılması bekleniyor.
RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI MASADA OLACAK
Rusya Devlet Başkanı Putin, önceki gün yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme planladıklarını söyleyerek, "Türkiye barış için çok çabaladı. 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz" demişti. Putin'in açıklaması sonrasında Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin atılacak adımlar da masaya yatırılacak.
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