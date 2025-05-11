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Tuzla'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 11.05.2025 08:36 Güncelleme: 11.05.2025 09:39
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Tuzla’da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti

Tuzla'da D100 Karayolu'nda bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin araçta sıkışan Ayşe Demir olduğu kaydedildi.

Tuzla'da D100 Karayolu'nda bir otomobilin kontrolden çıkarak savrulmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle kapatılan D100 İstanbul istikameti otomobilin çekici ile kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.

FECİ KAZA: 1 ÖLÜ 4 YARALI

BARİYERE ÇARPIP TAKLA ATTI

Kaza 06.00 sıralarında D100 Tuzla İçmeler mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Kocaeli istikametinden İstanbul istikametine doğru seyretmekte ve içinde 5 kişi olan 41 H 5426 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyere çarptı ardından savrularak takla attı.

Takla atan araçta bir kişi hayatını kaybetti (DHA)Takla atan araçta bir kişi hayatını kaybetti (DHA)

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kazada araç içindeki 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken araçta sıkışan Ayşe Demir itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle D100 İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatılarak trafik akışı yan yoldan verildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otomobil çekiciye yüklenerek götürüldü. Kapatılan D100 Karayolu İstanbul istikameti yeniden trafiğe açıldı.

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