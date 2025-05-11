Tuzla’da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti

Tuzla'da D100 Karayolu'nda bir otomobilin kontrolden çıkarak savrulmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle kapatılan D100 İstanbul istikameti otomobilin çekici ile kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.

BARİYERE ÇARPIP TAKLA ATTI

Kaza 06.00 sıralarında D100 Tuzla İçmeler mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Kocaeli istikametinden İstanbul istikametine doğru seyretmekte ve içinde 5 kişi olan 41 H 5426 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyere çarptı ardından savrularak takla attı.