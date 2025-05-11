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Dünyanın gözü Antalya'da! Kritik zirve 14 Mayıs'ta

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.05.2025 08:27
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Dünyanın gözü Antalya’da! Kritik zirve 14 Mayıs’ta

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları, özellikle NATO Zirveleri öncesi Müttefik Bakanlar arasında önemli görüş alışverişlerine olanak tanıyor. Bu yıl, 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey’de yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin hazırlıkları kapsamında Antalya’da bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantı, 14 Mayıs'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde yapılacak.

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları bilhassa NATO Zirveleri öncesinde Müttefik Bakanlar arasında ilave görüş alışverişine imkan sağlıyor.

KRİTİK TOPLANTI ANTALYA'DA

Bu çerçevede, 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde Lahey'de tertiplenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları sürüyor. Antalya'da gerçekleştirilecek bu toplantıda Müttefik Dışişleri Bakanları tarafından ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)

LAHEY HAZIRLIKLARI

Toplantı kapsamında Müttefik Dışişleri Bakanları, NATO Genel Sekreteri ve diğer üst düzeyli NATO yetkililerinin ilk olarak 14 Mayıs akşamı Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek bir sosyal etkinlikte bir araya gelecek.

15 Mayıs sabahı gerçekleştirilecek Kuzey Atlantik Konseyi gayriresmi oturumunda, İttifakın gündemindeki öncelikli konularda Lahey Zirvesi'nde alınabilecek kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

ANA GÜNDEM AVRUPA'NIN GELECEĞİ

Avrupa güvenliğinin geleceği ile Transatlantik güvenliğinde külfet paylaşımının gözden geçirilmesine yönelik gayretler toplantının öncelikli gündem maddesi olacak.

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