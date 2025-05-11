Dünyanın gözü Antalya’da! Kritik zirve 14 Mayıs’ta

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)

LAHEY HAZIRLIKLARI

Toplantı kapsamında Müttefik Dışişleri Bakanları, NATO Genel Sekreteri ve diğer üst düzeyli NATO yetkililerinin ilk olarak 14 Mayıs akşamı Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek bir sosyal etkinlikte bir araya gelecek.

15 Mayıs sabahı gerçekleştirilecek Kuzey Atlantik Konseyi gayriresmi oturumunda, İttifakın gündemindeki öncelikli konularda Lahey Zirvesi'nde alınabilecek kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

ANA GÜNDEM AVRUPA'NIN GELECEĞİ

Avrupa güvenliğinin geleceği ile Transatlantik güvenliğinde külfet paylaşımının gözden geçirilmesine yönelik gayretler toplantının öncelikli gündem maddesi olacak.