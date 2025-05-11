Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine yarın toplanıyor! Terörsüz Türkiye'nin yol haritası masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kabinenin ana gündem maddelerinin bir tanesi de terörsüz Türkiye hedefi kapsamında PKK tarafından verilecek silah bırakma ve fesih kararının ardından izlenecek yol haritası masaya yatırılacak. İşte detaylar...
Kabinenin yoğun gündem ile yarın toplanması bekleniyor. Kabinede birçok gündem masaya yatırılacak. Ana başlıklardan birisi ise 'terörsüz Türkiye' çalışmalarında gelinen son nokta olacak.
YOL HARİTASI GÜNDEME GELECEK
Kabinenin ana maddesi, terörsüz Türkiye çalışmalarında gelinen son nokta olacak. PKK terör örgütü tarafından yapılacak açıklama toplantıda gündemde olacak. Toplantıda ayrıca açıklama sonrasında yol haritasının gündeme gelmesi bekleniyor.
DEPREM BÖLGESİ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLECEK
Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Kabinede gelecek ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 250 bininci teslime ilişkin değerlendirmelerde yapılması bekleniyor.
RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI MASADA OLACAK
Rusya Devlet Başkanı Putin, önceki gün yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme planladıklarını söyleyerek, "Türkiye barış için çok çabaladı. 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz" demişti. Putin'in açıklaması sonrasında Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin atılacak adımlar da masaya yatırılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hurda Teşviki Meclis'ten geçti mi, son durum ne? İlk arabam desteği ile ÖTV indirimi çıktı mı, hangi araçlar alınabilir?
- Kendini temizleyen süpürge geliyor! BİM 13-16 Mayıs 2025 aktüel ürünleri
- Devlet memurluğunda yaş sınırı değişiyor! Yeni kanun teklifi Meclis'te: Hangi branşlarda geçerli olacak?
- Galatasaray - Unicaja Malaga basket maçı saat kaçta? Galatasaray Malaga maçı hangi kanalda?
- Her yıl 20 bin kişide görülüyor! Güneşe cildinizi böyle etkiliyorsa dikkat! Cilt kanseri belirtileri...
- Faizsiz evlilik kredisi borçları silinecek mi, şartları neler? Yeni evleneceklere 150 bin TL kredi ödemesi son durum
- Lise eğitimi 3 yıla mı düşecek, kaç yıl olacak? 3+1, 2+2 ve yaş modeli nedir, ne demek?
- 19 Mayıs ne zaman, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil mi?
- Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Anneler Günü kutlanmaya ne zaman başladı? İşte tarihçesi...
- ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN mesajları-resimli 2025 | Tüm anneler için anlamlı, duygusal, uzun ve kısa mesajlar
- 3-2-8 egzersizi ile göbeğe elveda! 3-2-8 metodu nedir, nasıl yapılır?
- 101 yaşında hala üretiyor: Gençlere taş çıkartan emekli öğretmenin sağlık sırrı bakın neymiş