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CHP'li başkandan yeğenine müdürlük: Özgür Özel'i dinleyen yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.05.2025 07:19 Güncelleme: 11.05.2025 07:25
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CHP’li başkandan yeğenine müdürlük: Özgür Özel’i dinleyen yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Eş dost ataması bizde olmaz, olduysa da geri alınır” sözlerine rağmen, benzer atamaların CHP’li belediyelerde yaygınlaşıyor. Çanakkale'nin Çan ilçesinde, 2022'de rüşvet iddiasıyla görevden alınan Bülent Öz'ün yerine vekaleten atanan Harun Arslan, son icraatlarıyla tepki çekti. Arslan, 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından dayısının kızı Sevil Sezen’i önce belediye meclis üyesi yaptı, ardından belediyeye bağlı şirkete Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadı. İşte detaylar...

Çanakkale'nin Çan ilçesinde rüşvet suçlamasıyla 2022'de görevden alınan Bülent Öz yerine vekâleten belediye başkanlığına getirilen Harun Arslan icraatlarıyla tepki topluyor.

CHP’li başkandan yeğenine müdürlük: Özgür Özel’i dinleyen yok

ÖNCE ÜYE SONRA MÜDÜR YAPTI

Harun Arslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, öz dayısının kızı Sevil Sezen'i önce belediye meclis üyesi yaptı.

Ardından, nisan ayı meclis toplantısında, Sezen'i Çan Belediyesi'ne ait Çan Belediyesi Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne Yönetim Kurulu Başkanı olarak oyçokluğu ile seçtirdi.

CHP’li başkandan yeğenine müdürlük: Özgür Özel’i dinleyen yok

CHP'DE ÖZEL'İ DİNLEYEN YOK

2024 yerel seçimlerinden sonra çok sayıda CHP'li belediyede yaşanan benzer skandalların ortaya çıkmasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bizde eş dost, akraba ataması olmaz, bir şekilde olmuşsa da geri alınır" demişti.

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CHP’li başkandan yeğenine müdürlük: Özgür Özel’i dinleyen yok CHP’li başkandan yeğenine müdürlük: Özgür Özel’i dinleyen yok CHP’li başkandan yeğenine müdürlük: Özgür Özel’i dinleyen yok
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