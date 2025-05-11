CHP’li başkandan yeğenine müdürlük: Özgür Özel’i dinleyen yok

ÖNCE ÜYE SONRA MÜDÜR YAPTI

Harun Arslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, öz dayısının kızı Sevil Sezen'i önce belediye meclis üyesi yaptı.

Ardından, nisan ayı meclis toplantısında, Sezen'i Çan Belediyesi'ne ait Çan Belediyesi Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne Yönetim Kurulu Başkanı olarak oyçokluğu ile seçtirdi.