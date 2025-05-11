CHP'li başkandan yeğenine müdürlük: Özgür Özel'i dinleyen yok
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Eş dost ataması bizde olmaz, olduysa da geri alınır” sözlerine rağmen, benzer atamaların CHP’li belediyelerde yaygınlaşıyor. Çanakkale'nin Çan ilçesinde, 2022'de rüşvet iddiasıyla görevden alınan Bülent Öz'ün yerine vekaleten atanan Harun Arslan, son icraatlarıyla tepki çekti. Arslan, 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından dayısının kızı Sevil Sezen’i önce belediye meclis üyesi yaptı, ardından belediyeye bağlı şirkete Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadı. İşte detaylar...
Çanakkale'nin Çan ilçesinde rüşvet suçlamasıyla 2022'de görevden alınan Bülent Öz yerine vekâleten belediye başkanlığına getirilen Harun Arslan icraatlarıyla tepki topluyor.
ÖNCE ÜYE SONRA MÜDÜR YAPTI
Harun Arslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, öz dayısının kızı Sevil Sezen'i önce belediye meclis üyesi yaptı.
Ardından, nisan ayı meclis toplantısında, Sezen'i Çan Belediyesi'ne ait Çan Belediyesi Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne Yönetim Kurulu Başkanı olarak oyçokluğu ile seçtirdi.
CHP'DE ÖZEL'İ DİNLEYEN YOK
2024 yerel seçimlerinden sonra çok sayıda CHP'li belediyede yaşanan benzer skandalların ortaya çıkmasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bizde eş dost, akraba ataması olmaz, bir şekilde olmuşsa da geri alınır" demişti.
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