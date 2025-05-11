Yeni haftada sağanak yağış var! Meteoroloji haritayı yayınladı: Tarih verildi

Yeni haftada çok sayıda ilde yağış bekleniyor (AA)

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ VAR

Özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde her gün aralıklarla sağanak geçişleri görülecek. Hafta boyunca batı bölgelerde de zaman zaman yağışlar etkili olurken, Marmara ve Ege'de yer yer rüzgarın da kuvvetli esmesi bekleniyor.

11 Mayıs Pazar günü, yurdun büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında. Özellikle Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ege ve Güneydoğu'nun bazı bölgelerinde ise parçalı bulutlu bir hava hakim.