Yeni haftada sağanak yağış var! Meteoroloji haritayı yayınladı: Tarih verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 11-15 Mayıs tarihli hava tahmin raporuna göre, Türkiye yeni haftaya yağışlı bir havayla giriyor. Yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 11-15 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan hava tahminlerine göre, Türkiye geneli yeni haftaya sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla giriyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ VAR
Özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde her gün aralıklarla sağanak geçişleri görülecek. Hafta boyunca batı bölgelerde de zaman zaman yağışlar etkili olurken, Marmara ve Ege'de yer yer rüzgarın da kuvvetli esmesi bekleniyor.
11 Mayıs Pazar günü, yurdun büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında. Özellikle Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ege ve Güneydoğu'nun bazı bölgelerinde ise parçalı bulutlu bir hava hakim.
12 Mayıs Pazartesi günü, yağışlar etkisini sürdürüyor. Özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun tamamına yakınında sağanaklar görülüyor. Ege kıyılarında ve Marmara'nın batısında ise daha açık bir hava bekleniyor.
13 Mayıs Salı itibarıyla yağışlar yurdun batısından tekrar yayılıyor. Trakya'dan başlayarak İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri dahil olmak üzere ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Marmara'da ayrıca rüzgarlı bir hava dikkat çekiyor.
14 Mayıs Çarşamba günü, özellikle iç kesimler ve doğu bölgeler yoğun yağış alacak. İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekiyor. Batı bölgelerde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
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