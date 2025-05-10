MİT ve Emniyet’ten sahte baz istasyonu operasyonu! Suçüstü yakalandılar

Gerçekleştirilen sahte baz istasyonu operasyonundan görüntü (AHABER)

Getirdikleri cihazla, iletişim verileri ve kullanıcı bilgilerinin toplanarak Çin merkezli bir sunucuya aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin bu verileri daha sonra yabancı menşeli bir uygulama üzerinden hedef odaklı oltalama (phishing) saldırılarında kullandığı ve bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptığı saptandı.