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MİT ve Emniyet'ten sahte baz istasyonu operasyonu! Suçüstü yakalandılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.05.2025 10:14 Güncelleme: 10.05.2025 10:27
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MİT ve Emniyet’ten sahte baz istasyonu operasyonu! Suçüstü yakalandılar

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile beraber gerçekleştirdiği operasyon sonucunda sahte baz istasyonu kuran yabancı uyruklu 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yabancı uyruklu 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MİT'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile beraber gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, kurdukları sahte baz istasyonu üzerinden kurumsal kimlikleri taklit ederek vatandaşların kişisel ve finansal verilerini hedef alan siber casusluk ağı çökertildi. Operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gerçekleştirilen sahte baz istasyonu operasyonundan görüntü (AHABER)Gerçekleştirilen sahte baz istasyonu operasyonundan görüntü (AHABER)

KURUMSAL FİRMALARIN ADI KULLANILDI

MİT, GSM operatörü abonesi çok sayıda vatandaştan gelen sahte içerikli SMS mesajları aldıklarına dair yapılan şikayetler üzerine teknik inceleme başlattı. Kamu kurumları ve kurumsal firmalar tarafından gönderilmiş gibi görünen mesajları inceleyen MİT, önemli bulgulara ulaştı.

Gerçekleştirilen sahte baz istasyonu operasyonundan görüntü (AHABER)Gerçekleştirilen sahte baz istasyonu operasyonundan görüntü (AHABER)

Olayın sahte baz istasyonu yöntemiyle gerçekleştirildiği değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Çin menşeli olduğu belirlenen cihazlar aracılığıyla sahte baz istasyonu kurulduğu tespit edildi. Cep telefonlarının bu sahte istasyonlara bağlanması sağlanarak kullanıcılara GSM Operatörü gibi hareket ederek ödeme talep eden sahte mesajlar gönderildiği belirlendi.

Gerçekleştirilen sahte baz istasyonu operasyonundan görüntü (AHABER)Gerçekleştirilen sahte baz istasyonu operasyonundan görüntü (AHABER)

BİRÇOK ŞEHİRDE DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR

Sürdürülen çalışmalarda; "Patron" kod adlı şahıstan talimat alan ve aynı şebeke içerisinde üç farklı grup halinde hareket eden toplam 7 kişi deşifre edildi. Şahısların, kiraladıkları araçlarla İstanbul'un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova'da da farklı cihazlarla geniş bir kullanıcı kitlesini hedef aldıkları belirlendi.

Gerçekleştirilen sahte baz istasyonu operasyonundan görüntü (AHABER)Gerçekleştirilen sahte baz istasyonu operasyonundan görüntü (AHABER)

Getirdikleri cihazla, iletişim verileri ve kullanıcı bilgilerinin toplanarak Çin merkezli bir sunucuya aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin bu verileri daha sonra yabancı menşeli bir uygulama üzerinden hedef odaklı oltalama (phishing) saldırılarında kullandığı ve bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptığı saptandı.

Gerçekleştirilen sahte baz istasyonu operasyonundan görüntü (AHABER)Gerçekleştirilen sahte baz istasyonu operasyonundan görüntü (AHABER)

MİT'in saha unsurları ve teknik ekiplerinin yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yoğun takip neticesinde şüphelilerin kimliği tespit edilerek yakın izlemeye alındı. Düzenlenen ortak operasyonda şüpheliler, kiraladıkları araçlar içerisinde suçüstü yakalandı.

Gerçekleştirilen sahte baz istasyonu operasyonundan görüntü (AHABER)Gerçekleştirilen sahte baz istasyonu operasyonundan görüntü (AHABER)

Şebekenin teknik cihazları, İstanbul'da elektronik malzeme satışı yapan Çin uyruklu bir şirket sahibinden tedarik ettiği tespit edildi. Söz konusu şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen sahte baz istasyonu operasyonundan görüntü (AHABER)Gerçekleştirilen sahte baz istasyonu operasyonundan görüntü (AHABER)

Yabancı uyruklu şahısların 2025 yılı Mart ayında Türkiye'ye giriş yaptığı, kısa süre içinde farklı bir vatandaş adına GSM hattı temin ederek kimliklerini gizlemeye çalıştıkları öğrenildi. Kullanılan cihazların ülkeye hangi yollarla sokulduğuna dair gümrük ve sınır geçiş kayıtları üzerinden geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Gerçekleştirilen sahte baz istasyonu operasyonundan görüntü (AHABER)Gerçekleştirilen sahte baz istasyonu operasyonundan görüntü (AHABER)

Operasyonda ele geçirilen sahte baz istasyonu cihazları ve dijital materyaller kriminal incelemeye alınırken, şüphelilerin tüm bağlantılarına yönelik soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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