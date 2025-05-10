Atama kararları Resmi Gazete’de! 2 ülkenin Büyükelçilik Genel Müdür Yardımcıları değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Yeni Zelanda ve Tayland Büyükelçiliklerine atamalar gerçekleştirildi. Buna göre Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığı, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Müşavirliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı Müfettişliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişliği ve İl Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Yardımcılığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüklerinini ilgili bölümlerine atama gerçekleştirildi.

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

Bunlara göre Adli Tıp Kurumu'nda birçok üniversitenin ilgili bölümlerine 5 Öğretim Üyesi atandı.

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)