10 Mayıs 2025, Cumartesi
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Atama kararları Resmi Gazete'de! 2 ülkenin Büyükelçilik Genel Müdür Yardımcıları değişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.05.2025 01:28 Güncelleme: 10.05.2025 01:33
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Atama kararları Resmi Gazete’de! 2 ülkenin Büyükelçilik Genel Müdür Yardımcıları değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilik atamaları 2 ülkenin büyükelçiliğine ve birçok bakanlığın müdürlüklerinde atamalar yapıldı. Buna göre Yeni Zelanda Büyükelçiliği'ne Personel Genel Müdür Yardımcısı Melih Karalar, Tayland Büyükelçiliği'ne ise Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Jülide Kayıhan atandı. Karar 10 Mayıs 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte isim isim o liste...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Yeni Zelanda ve Tayland Büyükelçiliklerine atamalar gerçekleştirildi. Buna göre Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığı, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Müşavirliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı Müfettişliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişliği ve İl Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Yardımcılığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüklerinini ilgili bölümlerine atama gerçekleştirildi.

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

Bunlara göre Adli Tıp Kurumu'nda birçok üniversitenin ilgili bölümlerine 5 Öğretim Üyesi atandı.

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

Resmi Gazete (ahaber.com.tr)Resmi Gazete (ahaber.com.tr)

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Atama kararları Resmi Gazete’de! 2 ülkenin Büyükelçilik Genel Müdür Yardımcıları değişti Atama kararları Resmi Gazete’de! 2 ülkenin Büyükelçilik Genel Müdür Yardımcıları değişti Atama kararları Resmi Gazete’de! 2 ülkenin Büyükelçilik Genel Müdür Yardımcıları değişti
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