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Galatasaray potada FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde! İspanyol ekibini devirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.05.2025 19:51 Güncelleme: 09.05.2025 20:23
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Galatasaray potada FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde! İspanyol ekibini devirdi

Galatasaray Basketbol Takımı, Atina'da düzenlenen 4'lü finalde İspanyol temsilcisi Tenerife'yi 15 sayı geriden geldiği mücadelede 90-80'lik skorla devirerek FIBA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükseldi.

Sarı-kırmızılı ekip, finalde AEK-Unicaja Malaga maçının kazananı ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın başlamasıyla Galatasaray, Angel Delgado ile pota altında sayılar bularak rakibine üstünlük kurdu. İspanyol temsilcisi de Giorgi Shermadini'nin pota altından bulduğu basketlerle sarı-kırmızılı takıma cevap verdi. Marcelinho Huertas'ın kenardan oyuna geri dönmesiyle üstünlüğü ele alan La Laguna Tenerife, Brezilyalı oyun kurucunun 7. dakikada orta mesafeden attığı basketle 6-0'lık seri yakaladı: 15-13. İspanyol temsilcisi, periyodun devamında hata yapmayarak ilk çeyreği 24-20 önde bitirdi.

Galatasaray maçta bir ara 15 sayı geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı kazanmayı başardı. (EPA)Galatasaray maçta bir ara 15 sayı geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı kazanmayı başardı. (EPA)

La Laguna Tenerife, Thomas Scrubb'ın turnikeden bulduğu basketle 11. dakikada 6-0'lık seri yakaladı: 29-20. Bu dakikadan sonra temposunu düşürmeyen İspanyol temsilcisi, 13. dakikada da Tim Abromaitis'in turnikeden bulduğu sayıyla karşılaşmada ilk defa aradaki farkı çift haneye çıkardı: 33-22. Farkı azaltmaya çalışan sarı-kırmızılı ekip ise 18. dakikada James Palmer'ın dış atıştan bulduğu basketle 12-0'lık seri yakaladı: 40-37. Sonrasında Ibou Badji ve Aaron Doornekamp ile sayılar bulan İspanya ekibi, soyunma odasına 43-40 önde gitti.

İkinci yarının başında temposunu artıran Galatasaray, 22. dakikada James Palmer'ın üç sayılık basketiyle yeniden öne geçti: 43-45. Bu dakikadan sonra hücumdaki etkinliğini devam ettiren sarı-kırmızılı ekip, 26. dakikada da Ebuka Izundu'nun smacıyla 9-0'lık seri yakaladı: 49-61. Sert savunma yaparak rakibine fazla basket şansı vermeyen Galatasaray, Micheal Young'ın çeyreğin bitimine 10 saniye kala attığı üç sayılık basketle son periyoda 64-55 üstün girdi.

James Palmer Jr. maçı 15 sayıyla tamamladı. (AA)James Palmer Jr. maçı 15 sayıyla tamamladı. (AA)

Son periyodun başında farkı iyice açan Galatasaray, 35. dakikada Will Cummings'in serbest atıştan bulduğu basketle 8-0'lık seri yakaladı: 60-78. Karşılaşmanın devamında rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, müsabakayı 90-80 kazanarak adını finale yazdırdı.

ERGİN ATAMAN DA MAÇI İZLEDİ
Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, La Laguna Tenerife-Galatasaray maçını yerinde izledi.

Ataman, karşılaşmayı oğlu Sarp Ataman ve sarı-kırmızılı kulübün basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Natan ile birlikte takip etti.

Will Cummings maçı 21 sayıyla tamamlayarak Galatasaray'ın en skorer ismi oldu. (AA)Will Cummings maçı 21 sayıyla tamamlayarak Galatasaray'ın en skorer ismi oldu. (AA)

Salon: SUNEL Arena
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Yohan Rosso (Fransa), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
La Laguna Tenerife: Huertas 18, Kramer 4, Fitipaldo 7, Doornekamp 4, Shermadini 11, Fernandez 2, Scrubb 11, Costa 12, Badji 4, Kostadinov, Abromaitis 7
Galatasaray: Palmer 15, Cummings 21, Göksenin Köksal 2, Young 8, Delgado 7, Buğrahan Tuncer 6, Izundu 21, Wallace 3, Blumbergs 2, Sadık Emir Kabaca 5

1. Periyot: 24-20
Devre: 43-40
3. Periyot: 55-64

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Galatasaray potada FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde! İspanyol ekibini devirdi Galatasaray potada FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde! İspanyol ekibini devirdi Galatasaray potada FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde! İspanyol ekibini devirdi
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