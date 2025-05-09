Başkan Erdoğan’dan Avrupa Günü mesajı: Gazze katliamına sessiz kalınması birlik değerlerini sorgulatıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü'nde yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'ne tarihi bir uyarıda bulundu: "Gazze'deki insanlık dramına seyirci kalan, İsrail'in saldırılarına karşı etkisiz kalan bir AB, kurucu değerlerini kaybediyor." Erdoğan, AB'nin Türkiye'siz bir geleceğinin olamayacağını vurgulayarak, "Türkiye, krizleri çözme kapasitesiyle AB'nin en stratejik ortağıdır" mesajını verdi.

Başkan Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği, Gazze'de 19 aydır devam eden katliamlara sessiz kalması ve İsrail saldırılarını durduracak etkili politika üretememesiyle değerlerini sorgulatıyor. AB'nin, bütünleşmenin ilk yıllarındaki gibi vizyoner ve cesur bir bakış açısına ihtiyacı var."

Türkiye'nin AB üyeliğinin önemine de değinen Erdoğan,

"Türkiye, krizlerdeki insani ve barışçıl politikalarıyla AB'nin bekası için teminattır. AB'nin stratejik bakışla hareket edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.