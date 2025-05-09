Başkan Erdoğan’dan Papa 14. Leo’ya tebrik mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'ya makama seçilmesi nedeniyle tebrik mektubu gönderdi. Başkan Erdoğan mektubunda "Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi Milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

YENİ PAPAYA GAZZE MESAJI

Başkan Erdoğan, kıymetli bir devlet adamı olan müteveffa Papa Fransuva'nın bölgesel ve uluslararası ihtilafların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarfederek tüm dünyanın takdirini topladığını söyledi.

Başkan Erdoğan mektubunda "Papa Fransuva'yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, mektubunda ayrıca Gazze başta olmak üzere insani trajedilerinin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.

PAPALIK SEÇİMİNDE ABD'Lİ KARDİNAL PREVOST YENİ PAPA SEÇİLDİ

Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost'un yeni Papa olarak seçildiği ve "Papa 14. Leo" adını aldığı açıklandı.

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın "boş" ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin (Konklav) 2. gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi.

Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi.

Beyaz dumanın çıkmasının ardından yeni Papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya tanıtıldı.

Yeni papayı dünyaya, "Protodiacono" unvanını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince "Habemus Papam (Bir papamız var)" diyerek, 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Prevost'un yeni Papa olarak seçildiğini duyurdu ve "Papa 14. Leo" adını aldığını açıkladı.