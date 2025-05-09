Van ve Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu! 311 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabındaki açıklamasına göre, Şanlıurfa ile Van'ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Çalışmalar sonucu 4 şüpheli gözaltına alınırken, 311 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonları düzenleyenleri tebrik eden Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.