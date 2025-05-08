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Teklif TBMM’den geçti! 112'ye asılsız ihbarın cezası artıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.05.2025 23:22 Güncelleme: 08.05.2025 23:24
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Teklif TBMM’den geçti! 112’ye asılsız ihbarın cezası artıyor

112’ye yapılan asılsız ihbarlara verilen cezaların artırılmasını da öngören kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi.

112'ye yapılan asılsız ihbarlara verilen cezaların artırılmasını da öngören kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi.

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Teklif TBMM’den geçti! 112’ye asılsız ihbarın cezası artıyor Teklif TBMM’den geçti! 112’ye asılsız ihbarın cezası artıyor Teklif TBMM’den geçti! 112’ye asılsız ihbarın cezası artıyor
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