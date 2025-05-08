CHP’li Gençlik Kolları Başkanı ve 3 kişi hakkında Başkan Erdoğan’a hakaretten tutuklama

İzmir'de polis ekipleri, gece saatlerinde 4 kişinin ilçe merkezindeki farklı noktalarda Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli duvar yazıları yazıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüphelilerin, CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve beraberindeki A.D.B, B.İ. ve İ.S. olduğu tespit edildi.

CHP'Lİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI VE 3 KİŞİYE TUTUKLAMA

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında CHP Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve beraberindeki 3 kişi çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandı.