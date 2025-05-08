CHP mitinginde ezana büyük saygısızlık! Megafonlarla slogan attılar | Tepkiler çığ gibi...



(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İşte o tepkiler...

"ZİHNİYET AYNI DEĞİŞMEZ"

Zihniyet aynı değişmez. Dün CHP Mamak Belediye Başkanı Gündüz'ün mazbata töreninde ezan sesinden duydukları rahatsızlık ve bugün Beyazıt Meydanı'nda toplanan AZINLIK CHP'lilerin sloganları yatsı ezanı okunurken yetersiz kalınca ezan sesini bastırmak için devreye megafonlar girdi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"CHP'nin ezenla olan derdi ne zaman bitecek? Beyazıt Meydanı'nda toplanan CHP'lilerin sloganları yatsı ezanı okunurken yetersiz kalınca ezan sesini bastırmak için devreye megafonlar girdi."

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"BU NE REZİLLİKTİR"

Ey CeHaPe bu ne rezilliktir . Beyazıt Meydanı'nda CHP'lilerin ezan sesini bastırmak için megafon kullanması nasıl bir alçaklıktır . Dini değerlerimize saygısı olmayanların ,milletimize saygısı olur mu ..

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Şu miting yapanlar gayrimüslim olsa, ezan okunurken susarlar saygıyla beklerler. Ama chp de yine ezana saygısızlık!