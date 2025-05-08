08 Mayıs 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri CHP mitinginde ezana büyük saygısızlık! Megafonlarla slogan attılar | Tepkiler çığ gibi...

CHP mitinginde ezana büyük saygısızlık! Megafonlarla slogan attılar | Tepkiler çığ gibi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.05.2025 01:10 Güncelleme: 08.05.2025 01:50
ABONE OL
CHP mitinginde ezana büyük saygısızlık! Megafonlarla slogan attılar | Tepkiler çığ gibi...

CHP'de her geçen gün yeni bir skandal patlak veriyor. Beyazıt Meydanı’nda toplanan CHP’liler, yatsı ezanı okunduğu sırada sloganları yetersiz kalınca ezan sesini bastırmak için megafonları devreye koydu. CHP'lilerin ezanı bastırmak için böyle bir yönteme başvurması sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte detaylar...

CHP MİTİNGİNDE EZANA BÜYÜK SAYGISIZLIK!

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından Fatih Beyazıt Meydanı'nda miting düzenlendi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

DİNİ DEĞERLERİ AYAKLAR ALTINA ALDILAR
Beyazıt Meydanı'nda toplanan CHP'liler dini değerleri ayaklar altına alarak akla ziyan bir skandala imza attı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü SOSYAL MEDYA)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü SOSYAL MEDYA)

CHP'lilerin sloganları yatsı ezanı okunurken yetersiz kalınca ezan sesini bastırmak için devreye megafonlar girdi.

TEPKİ YAĞDI
CHP'lilerin ezanı bastırmak için böyle bir yönteme başvurması sosyal medyada büyük tepki topladı.


(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İşte o tepkiler...

"ZİHNİYET AYNI DEĞİŞMEZ"
Zihniyet aynı değişmez. Dün CHP Mamak Belediye Başkanı Gündüz'ün mazbata töreninde ezan sesinden duydukları rahatsızlık ve bugün Beyazıt Meydanı'nda toplanan AZINLIK CHP'lilerin sloganları yatsı ezanı okunurken yetersiz kalınca ezan sesini bastırmak için devreye megafonlar girdi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"CHP'nin ezenla olan derdi ne zaman bitecek? Beyazıt Meydanı'nda toplanan CHP'lilerin sloganları yatsı ezanı okunurken yetersiz kalınca ezan sesini bastırmak için devreye megafonlar girdi."

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"BU NE REZİLLİKTİR"
Ey CeHaPe bu ne rezilliktir . Beyazıt Meydanı'nda CHP'lilerin ezan sesini bastırmak için megafon kullanması nasıl bir alçaklıktır . Dini değerlerimize saygısı olmayanların ,milletimize saygısı olur mu ..

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Şu miting yapanlar gayrimüslim olsa, ezan okunurken susarlar saygıyla beklerler. Ama chp de yine ezana saygısızlık!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP mitinginde ezana büyük saygısızlık! Megafonlarla slogan attılar | Tepkiler çığ gibi... CHP mitinginde ezana büyük saygısızlık! Megafonlarla slogan attılar | Tepkiler çığ gibi... CHP mitinginde ezana büyük saygısızlık! Megafonlarla slogan attılar | Tepkiler çığ gibi...
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör