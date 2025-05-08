Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi! Başsavcılık ve DMM'den açıklama
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X platformundaki hesabına erişim engeli getirildi. Mahkeme tarafından alınan karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve sosyal medya şirketi X'e iletildiği belirtildi. Başsavcılık ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi.
Tutukluluğu devam eden İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımlarına devam etmesi üzerine mahkeme tarafından erişim engeli kararı verildi.
BTK VE X'E İLETİLDİ
Mahkemenin aldığı erişim engeli kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve sosyal medya şirketi X'e iletildiği belirtildi.
BAŞSAVCILIKTAN ERİŞİM ENGELLEMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da Ekrem İmamoğlu'nun hesabının erişime kapatılmasıyla ilgili açıklama geldi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Hakkından mali ve terör nitelikli suçlardan soruşturma yürütülen ve görevden uzaklaştırılan, halen tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kendisine ait fakat kendisinin kullanmadığı (X) sosyal medya hesabından TCK'nın 214. maddesinin ihlaline vücut verecek nitelikte suç teşkil eden ayrıca başka soruşturma konusu olan eylemlerinin ve kurmuş olduğu suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlara yer verildiği, yapılan incelemede hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca şüpheliye ait (https://x.com/ekrem_imamoglu?s=21) URL adresli hesabın tamamına erişimin engellenmesine dair karar verilmiş ve karar uyarınca erişim engeli bugün itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır." denildi.
DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabının engellenmesiyle ilgili bir açıklama yayınladı.
DMM'den yapılan açıklama:
Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından, https://x.com/ekrem_imamoglu?s=21… linki ile 24 Nisan 2025 günü yapılan paylaşımın, TCK.'nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, X hesabından yapılan paylaşımları kendisin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle;
Tutukluluğunun sona ermesine kadar (tedbiren) X hesabının erişime engellenmesi için;
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8/2 delaletiyle aynı kanunun 8/A maddesi uyarınca karar verilmesi,
Kararın hem Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna (BTK) hem de Erişim Sağlayıcıları Birliğine (ESB) gönderilmesi" talep edilmiştir.
Talep, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince incelenmiş;
Yapılan incelemede hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu'na ait X hesabının erişimin engellenmesine karar vermek gerekmiştir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Nisan 2025 tarihli talebi ve 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 3. fıkrası uyarınca İmamoğlu'nun X hesabına erişimin engellenmesine,
Kararın bir örneğinin 5651 Yasanın 8/A maddesinin 1. fırkası uyarınca gereği yapılmak üzere BTK ve ESB'ye gönderilmesine,
Kararın, 5651 Sayılı Yasanın 8/A maddesinin 1. fırkası uyarınca derhal, en geç 4 saat içinde yerine getirilmesine,
İki hafta içerisinde itiraz yolunun açık olacağına 24.04.2025 tarihinde karar verilmiştir.
X platformu, 24 Nisan 2025 tarihli yargı kararının ardından, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirmiştir.
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