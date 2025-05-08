Murat Ongun içerde trolleri devrede! Skandal "gizli tanık" yalanı: O görüntülere soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

CHP'li isimlerin kirli para trafiği soruşturma kapsamında tek tek ortaya çıktı. Medya, reklam ve organizasyon sektöründen çok sayıda ismin de tutuklandığı soruşturma dosyasına giren tanık ifadeleri, İBB'deki rüşvet çarkının 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinden sonra başladığını ortaya koydu.

RÜŞVET AĞI ORTAYA ÇIKTI!

Soruşturmada yolsuzluktan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde inşaatların ruhsat ve iskanları karşılığında rüşvet aldığına yönelik itirafçı olan müteahhit sayısı her geçen gün artıyor.

Örgüt yöneticiliğinden tutuklu bulunan Murat Ongun, basına yaptığı açıklamada lüks konutunun yıllık kirası olan 3 milyon 700 bin TL'yi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yardımı ile ödediğini açıklamıştı. Ayrıca Ongun'un İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'den ihale alan firmalardan eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun adına ödemeler talep ettiği belirlenmişti.

YOLSUZLUĞU ÖRTBAS ETME ÇABASI!

Tüm bu yaşananların ardından ortaya çıkan tabloya rağmen troller devreye girerek yolsuzluğu örtbas için algı çabasına girdi. Buna bir örnek de sosyal medyada dolaşan bir görüntü oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde sözde "gizli bir tanığın", Ekrem İmamoğlu dosyasında 5 erkek ve 3 kadın olmak zorla gizli tanık olarak getirildikleri ve psikolojik işkenceye uğradıkları yalanı atıldı. Sözde gizli tanığın sözlerinin yer aldığı bu yalan video hakkında soruşturma başlatıldı.

Ayrıca soruşturma kapsamında toplam 4 gizli tanığın olduğu ve bunların arasında kadın olmadığı biliniyor.

"GİZLİ TANIK YOK"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların yanıltıcı vasıfta olduğu ve yargılamayı etkileme amacı taşıdığının anlaşıldığı belirtildi ve paylaşımın içeriğini oluşturan ve yayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Ayrıca yürütülen mali nitelikli soruşturma kapsamında bu aşamada paylaşımda belirtildiği gibi bir gizli tanık bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." ifadesi kullanıldı